"Чёрной пантере" не обойтись без немцев
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Танки K1A2 (слева) и K2 Black Panther (по центру и справа).
Источник: defensenews.com
Уже в следующем году южнокорейская армия начнёт получать новую партию танков K2 Black Panther. Сегодня, 16 февраля, портал defensenews.com сообщил о том, что Администрация программ оборонных закупок (DAPA, Defense Acquisition Program Administration) утвердила окончательную комплектацию этих машин.
Первая партия "Чёрных пантер" в количестве 100 единиц была произведена с использованием немецких двигателей MTU и трансмиссий Renk. Производство второй партии планировалось с использованием нового дизельного двигателя Doosan Infracore DV27K (1500 л. с.) и автоматической трансмиссии S&T Dynamics EST15K южнокорейской разработки и производства.
Начало выпуска танков по второму контракту ожидалось в конце 2016 года, но из-за проблем с качеством трансмиссии и двигателя производство неоднократно переносилось. Из-за этого Минобороны Южной Кореи запустило программу модернизации основного боевого танка K1 до модификации K1A2.
Согласно решению DAPA, вторая партия танков K2 Black Panther будет оснащаться южнокорейскими двигателями компании Hanwha Defense Systems (ранее известной как Doosan DST) и немецкими трансмиссиями Renk. В рамках второй партии для армии планируется приобрести 106 танков, которые будут поставлены в войска в период с 2019 по 2020 год.
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16.02.2018
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