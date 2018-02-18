Пентагон: связи России с Латинской Америкой представляют "критическую угрозу" для США

Связи Москвы с тремя странами Латинской Америки – Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, могут превратиться в "критическую угрозу" для Соединенных Штатов, передает РБК заявление главы южного командования ВС США адмирала Курта Тидда.

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Усиливающаяся роль России в Западном полушарии вызывает у нас особое беспокойство, с учетом ее разведывательных и кибервозможностей, стремления подорвать международную стабильность,

сказал Тидд на сенатских слушаниях.

Он подчеркнул, что Россия является "стратегическим соперником, который активно стремится разрушить партнерство США со странами региона и подорвать там влияние Соединенных Штатов".

При этом особую, "критическую угрозу", по его мнению, представляют тесные отношения Москвы с тремя странами региона – Кубой, Никарагуа и Венесуэлой.

Надежные взаимоотношения с этими тремя странами предоставляют России региональную платформу, нацеленную на объекты и активы США и их партнеров,

заявил адмирал.

В частности, он указал на то, что эти страны могут использоваться Москвой для получения разведывательной информации.