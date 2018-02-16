В Ирак прибыли первые ОБТ Т-90С

ЦАМТО, 16 февраля. На иракских веб-ресурсах появились фотографии недавно прибывших ОБТ Т-90С. Танки сняты в момент погрузки на трейлеры для дальнейшей перевозки к месту назначения.

Как уже сообщалось, две недели назад в сети Youtube.com появилась видеозапись погрузки на судно в морском торговом порту Усть-Луга танков Т-90С. Судя по характерному песочному камуфляжу и имеющимся на текущий момент контрактам с государствами Ближнего Востока и Северной Африки, ЦАМТО предположил, что данные танки предназначались ВС Ирака.

Согласно годовому отчету АО "НПК "Уралвагонзавод", контракт с Ираком заключен в 2016 году. Первая партия предусматривает поставку заказчику 73 танков Т-90С.

Первые доставленные в Ирак танки Т-90С российского производства, 15.02.2018. Источник: al-sura.com