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В Ирак прибыли первые ОБТ Т-90С

19.02.2018 ЦАМТО 44 0
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ЦАМТО, 16 февраля. На иракских веб-ресурсах появились фотографии недавно прибывших ОБТ Т-90С. Танки сняты в момент погрузки на трейлеры для дальнейшей перевозки к месту назначения.



Как уже сообщалось, две недели назад в сети Youtube.com появилась видеозапись погрузки на судно в морском торговом порту Усть-Луга танков Т-90С. Судя по характерному песочному камуфляжу и имеющимся на текущий момент контрактам с государствами Ближнего Востока и Северной Африки, ЦАМТО предположил, что данные танки предназначались ВС Ирака.

Согласно годовому отчету АО "НПК "Уралвагонзавод", контракт с Ираком заключен в 2016 году. Первая партия предусматривает поставку заказчику 73 танков Т-90С.


Первые доставленные в Ирак танки Т-90С российского производства, 15.02.2018.
Источник: al-sura.com

Первые доставленные в Ирак танки Т-90С российского производства, 15.02.2018.
Источник: al-sura.com
16.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Продукция
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Уралвагонзавод

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