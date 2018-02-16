У российских десантников появилось около 20 новых площадок приземления
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ВДВ РФ.
Источник: rg.ru
ЦАМТО, 16 февраля. За последние два года Воздушно-десантные войска (ВДВ) провели большое количество рекогносцировок по поиску новых площадок приземления для применения массового парашютного десанта.
Поиск новых площадок приземления специальными комплексными группами, состоящими из специалистов ВДВ и штурманской службы военно-транспортной авиации (ВТА) для применения массовых парашютных десантов проходил на территории Российской Федерации.
К февралю 2018 года для применения парашютных десантов на территории страны в распоряжении Командования ВДВ уже имеется более 50 площадок приземления, из них около 20 разведаны специалистами недавно, в том числе и в исследовательских целях.
В настоящее время военнослужащие ВДВ, наращивая темп в практике десантирования, совершают в день в общей сложности не менее 2500 парашютных прыжков.
Массовое десантирование парашютистов ВДВ осуществляется на заснеженные площадки приземления, расположенные на территориях 12 субъектов Российской Федерации из самолетов Ан-2, Ил-76 и вертолетов Ми-8 ВТА России.
Проводимые учебно-тренировочные прыжки военнослужащих ВДВ с парашютными системами Д-10 и парашютными системами специального назначения "Арбалет" носят плановый характер и осуществляются на фоне единой тактической обстановки.
Плановое десантирование военнослужащих парашютным способом проводится и во время проведения контрольных занятий или учений, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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16.02.2018
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