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Бывший командующий БФ: требование Киева отремонтировать перед передачей оставшиеся в Крыму украинские корабли абсурдно

19.02.2018 ЦАМТО 53 0
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Военные корабли ВМС Украины
Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя, январь 2018.
Источник: Алексей Мальгавко/РИА Новости

ЦАМТО, 16 февраля. Российские моряки не ломали корабли ВМС Украины, находящиеся в Севастополе, их состояние отражено в бортовых журналах и документах флотских управлений, заявил в интервью "РИА Новости" бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006 гг.) адмирал Владимир Валуев.

Как заявил 15 февраля первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Михаил Коваль, РФ должна вернуть Киеву корабли из Крыма, предварительно их отремонтировав. "Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить", – цитирует "РИА Новости" М.Коваля.

"Никаких договоренностей не было. Экипажи с кораблей ушли сами, никто их силой не удерживал. Если корабли были брошены, то надо поблагодарить командование Черноморского флота за то, что в одном месте их собрали в Севастополе и не отдают на разграбление", – заявил "РИА Новости" В.Валуев.

По его мнению, "следовало в то время, когда корабли, как считает украинская сторона, были исправны, вывести их с экипажами к новым местам базирования на Украине, либо заключить договор и выставить свою вахту для их охраны".

"Кстати сказать, украинские сухопутчики оказались более разворотливыми. Они забрали все, что хотели. А моряки спали, теперь проснулись, и подавай им отремонтированные корабли. Нам бы свои отремонтировать", – сказал адмирал.

Он отметил, что с момента добровольного ухода – без единого выстрела – украинских моряков из Крыма, корабли охраняются черноморцами, и российская сторона готова их передать Киеву.

"Что касается ремонта, извините, никто ничего никому не обещал. Второе – никто из российских моряков не ломал эти корабли", – подчеркнул В.Валуев.

За материальную составляющую любого корабля отвечают соответствующие управления флота, добавил он. "На самом корабле – командир, старпом и командиры боевых частей. Состояние корабельных технических средств и вооружения можно проследить по записям в журналах. Если встать на юридический путь выяснения истины, то ничем, кроме начетов на материально ответственных должностных лиц Военно-морских сил ВС Украины, дело не закончится. Пусть судятся", – сказал адмирал.
16.02.2018
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