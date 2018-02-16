Шведский институт оборонных исследований: НАТО не сможет защитить Прибалтику от России



Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017.

Источник: © РИА Новости, Пресс-служба президента Украины Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017.Источник: © РИА Новости, Пресс-служба президента Украины

Сегодня НАТО не в состоянии защитить своих балтийских членов в случае внезапного нападения России. Россия превосходит Запад как в количестве, так и в качестве вооруженных сил, гласит исследование Шведского института оборонных исследований (FOI).

Исследование "Военный потенциал Запада: анализ Северной Европы 2017 года" - обзор военно-стратегической обстановки в регионах по соседству с Швецией.

Шведский институт оборонных исследований регулярно выпускает доклады о военном потенциале России, но сейчас впервые за много лет он исследовал, как обстоят дела на Западе.

"Россия представляет собой большую военную угрозу западной безопасности в Европе. Это очевидно, учитывая великодержавные интересы России, перевооружение армии и агрессивное поведение страны в отношении государств по соседству в последние годы", - утверждается в докладе.

Россия мощно нарастила свои вооружения, и Шведский институт оборонных исследований уже сообщал, что она потенциально смогла бы одновременно провести две военные операции по разным направлениям с участием до 100 тысяч человек в каждой. Это означает, что силы НАТО в Балтийском регионе уступают России. Если Россия нанесет быстрый удар по определенным целям в Прибалтике, НАТО не сможет тут же мобилизовать свои оборонные ресурсы.

"В первые дни и недели после того, как примут ответные меры, оборонный потенциал Запада вблизи Швеции будет весьма ограниченным", - констатирует институт. Конечно, НАТО сможет поднять в небо самолеты и послать в море военные корабли, но альянсу не хватает сухопутных сил, которые необходимы, чтобы переломить ход войны.

Численность сухопутных войск России - больше, чем войск ее соседей, состоящих в НАТО. Против 100 тысяч российских солдат НАТО через месяц сможет выставить максимум 25-40 батальонов, то есть от 25 до 40 тысяч человек, сообщает институт.

В холодную войну отставание НАТО по сравнению с Советским Союзом компенсировалось более высоким качеством войск, то есть более современными вооружениями. Но сейчас это уже не так. "Теперь преимущество скорее на стороне России", что касается боев с профессиональным противником, таким как НАТО.

Исследователи провели военную игру, по сценарию которой Россия наносит удар, чтобы вызвать военный и политический коллапс в соседней Латвии, которая входит в НАТО. В 2017 году НАТО усилила защиту Прибалтики, так что такое нападение больше не будет для русских "легкой военной прогулкой". Но всего через два дня российские войска уже окажутся на пороге Риги, как показала военная игра FOI.

К похожим выводам приходили и американские аналитические центры, но в данном случае речь идет об общедоступном государственном исследовании в Швеции, и оно утверждает, что в оборонном потенциале соседей и партнеров Швеции по НАТО на востоке имеются большие пробелы.

В случае Германии Шведский институт оборонных исследований не уверен, что там действительно существует политическая воля к тому, чтобы отправить контингент за пределы страны. Что касается Скандинавии, то здесь способность отразить удар силами армии есть прежде всего у Финляндии. Вклад Швеции в общую безопасность остался белым пятном, ведь, согласно директиве правительственной канцелярии, у Института оборонных исследований не было задачи оценивать шведскую боеготовность и боеспособность.

Уязвимое положение острова Готланд все же упоминается. "Неясно, можно ли помешать России использовать острова Балтийского моря - Аланды, Готланд и Борнхольм. Это могло бы иметь важнейшее значение для боев на море и в воздухе. Западная сторона также получила бы значительное преимущество, если бы имела доступ на территорию Швеции в качестве своей базы", - заявляет институт.

Как указывается в исследовании, недостатки сил НАТО касаются прежде всего учений, материальной стороны, а также готовности принять на себя командование. В среду министры обороны стран НАТО встретились в Брюсселе, и на повестке дня стояло, помимо всего остального, усиление командной структуры альянса.

НАТО решила, что каждая страна должна выделять 2% своего ВВП на нужды обороны. Швеция сегодня выделяет около 1,1%.

Как объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, по расчетам, 15 стран достигнут двухпроцентного уровня к 2024 году, и тогда все 29 членов альянса выполнят эту задачу.

"Хороший старт. Но нам еще многое надо сделать", - подчеркнул Столтенберг в Брюсселе.

Микаэль Хольмстрём (Mikael Holmstrm)

Dagens Nyheter, Швеция