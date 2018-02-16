МИД обещал в ближайшее время передать США данные о выполнении ДСНВ



Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия полностью выполнила свои обязательства по сокращению СНВ, в ближайшее время в адрес США будет передано официальное заявление, подтверждающее это, говорится в проекте заявления МИД РФ.

"Российская Федерация полностью выполнила свои обязательства по сокращению СНВ. По состоянию на 5 февраля 2018 года наш суммарный потенциал составляет: 527 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых тяжелых бомбардировщиков", - говорится в проекте заявления МИД, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Также суммарный потенциал России составляет 1444 единицы для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками. А также - 779 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков, говорится в проекте документа.

В нем МИД РФ отмечает, что "в ближайшее время США будет передано официальное заявление, подтверждающее эти цифры".

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Срок действия договора - десять лет, до 2021 года.

США заявляют, что выполнили свои обязательства еще в августе 2017 года. Как сообщила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения Договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников.

В Москве также заявляют, что полностью выполнили свои обязательства по сокращению СНВ. При этом в МИД РФ сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ.