МИД обещал в ближайшее время передать США данные о выполнении ДСНВ
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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия полностью выполнила свои обязательства по сокращению СНВ, в ближайшее время в адрес США будет передано официальное заявление, подтверждающее это, говорится в проекте заявления МИД РФ.
"Российская Федерация полностью выполнила свои обязательства по сокращению СНВ. По состоянию на 5 февраля 2018 года наш суммарный потенциал составляет: 527 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых тяжелых бомбардировщиков", - говорится в проекте заявления МИД, которое находится в распоряжении РИА Новости.
Также суммарный потенциал России составляет 1444 единицы для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками. А также - 779 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков, говорится в проекте документа.
В нем МИД РФ отмечает, что "в ближайшее время США будет передано официальное заявление, подтверждающее эти цифры".
Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.
Срок действия договора - десять лет, до 2021 года.
США заявляют, что выполнили свои обязательства еще в августе 2017 года. Как сообщила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения Договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников.
В Москве также заявляют, что полностью выполнили свои обязательства по сокращению СНВ. При этом в МИД РФ сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ.
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16.02.2018
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