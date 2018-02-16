В России создается производство легких самолетов для региональных пассажирских перевозок



Цельнокомпозитный самолёт ТВС-2ДТС разработки ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина" в первом полете. Ельцовка (Новосибирск), 10.07.2017. Фюзеляж неокрашен.

Источник: С.Иванцов / Александр Козлов / russianplanes.net Цельнокомпозитный самолёт ТВС-2ДТС разработки ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина" в первом полете. Ельцовка (Новосибирск), 10.07.2017. Фюзеляж неокрашен.Источник: С.Иванцов / Александр Козлов / russianplanes.net

На мощностях Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ) дочернего холдинга «Вертолеты России» развернется производство легких самолетов ТВС-2ДТС. Воздушные суда будут задействованы в региональных пассажирских перевозках, на первом этапе - в Сибири и на Дальнем Востоке, где специально для этих целей создается новая авиакомпания.

Соглашение об организации местных воздушных линий подписали Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство транспорта РФ, представители республик Бурятия и Саха (Якутия), а также холдинг «Вертолеты России» (Госкорпорация Ростех) в ходе Российского инвестиционного форума в г. Сочи.

Соглашение предусматривает создание к 2019 году на территории У-УАЗа производства самолетов ТВС-2ДТС. В период с 2021 по 2025 годы завод обязуется поставить для нужд региональной авиации не менее 200 машин.

Эксплуатантом выступит новая авиакомпания, которая будет создана на базе одного из уже существующих в Якутии авиаперевозчиков. В настоящий момент обсуждается возможность поставки новых воздушных судов с привлечением Государственной транспортной лизинговой компании.

Со своей стороны, Минпромторг России решит вопрос финансовой поддержки для завершения ОКР по самолету ТВС-2ДТС, сертификации самолета и других возможных мер государственной поддержки с целью организации серийного производства самолета.

«Нам предстоит большая работа. Фактически, региональную авиацию приходится создавать заново. Государство готово субсидировать производителям воздушных судов для местных и региональных перевозок часть затрат на их сертификацию, а также на реализацию проектов по подготовке и сертификации производства. В бюджете на это предусмотрено 220 млн рублей на 2018 год и по 230 млн на 2019 и 2020 годы. Для новой авиакомпании требуется создать маршрутную сеть в каждом регионе ее присутствия, необходимо сделать эти перевозки рентабельными. Кроме того, нужно решить вопрос правовой базы, регламентирующей эксплуатацию малой авиации», - сообщил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

"Мы благодарны Министерству промышленности и торговли РФ, Министерству транспорта РФ за выбор Улан-Удэнского авиационного завода в качестве производственной площадки. Предприятие, безусловно, обладает всеми компетенциями для успешной реализации этого проекта, тем более, что разработчик самолета - СибНИИА - ранее также высказывал пожелание - организовать выпуск ТВС-2ДТС именно в Улан-Удэ", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

ТВС-2ДТС – легкий многоцелевой самолет с цельнокомпозитной конструкцией. Оснащен современным комплексом авионики, благодаря которому может эксплуатироваться в любое время суток в любую погоду. Среди преимуществ воздушного судна – способность взлетать и садиться на неподготовленных площадках. Его крейсерская скорость составляет 350 км/ч, грузоподъемность – до 3,5 тонн, максимальная дальность полета - 4500 км.

Самолет ТВС-2ДТС призван заменить старые самолеты Ан-2 советского и зарубежного производства, которые до сих пор массово эксплуатируются региональной авиацией. Машина впервые была продемонстрирована Госкорпорацией Ростех на авиасалоне МАКС в 2017 году.