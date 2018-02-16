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В России создается производство легких самолетов для региональных пассажирских перевозок

16.02.2018 Министерство промышленности и торговли РФ 447 1
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ТВС-2ДТС
Цельнокомпозитный самолёт ТВС-2ДТС разработки ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина" в первом полете. Ельцовка (Новосибирск), 10.07.2017. Фюзеляж неокрашен.
Источник: С.Иванцов / Александр Козлов / russianplanes.net

На мощностях Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ) дочернего холдинга «Вертолеты России» развернется производство легких самолетов ТВС-2ДТС. Воздушные суда будут задействованы в региональных пассажирских перевозках, на первом этапе - в Сибири и на Дальнем Востоке, где специально для этих целей создается новая авиакомпания.


Соглашение об организации местных воздушных линий подписали Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство транспорта РФ, представители республик Бурятия и Саха (Якутия), а также холдинг «Вертолеты России» (Госкорпорация Ростех) в ходе Российского инвестиционного форума в г. Сочи.

Соглашение предусматривает создание к 2019 году на территории У-УАЗа производства самолетов ТВС-2ДТС. В период с 2021 по 2025 годы завод обязуется поставить для нужд региональной авиации не менее 200 машин.


Эксплуатантом выступит новая авиакомпания, которая будет создана на базе одного из уже существующих в Якутии авиаперевозчиков. В настоящий момент обсуждается возможность поставки новых воздушных судов с привлечением Государственной транспортной лизинговой компании.

Со своей стороны, Минпромторг России решит вопрос финансовой поддержки для завершения ОКР по самолету ТВС-2ДТС, сертификации самолета и других возможных мер государственной поддержки с целью организации серийного производства самолета.


«Нам предстоит большая работа. Фактически, региональную авиацию приходится создавать заново. Государство готово субсидировать производителям воздушных судов для местных и региональных перевозок часть затрат на их сертификацию, а также на реализацию проектов по подготовке и сертификации производства. В бюджете на это предусмотрено 220 млн рублей на 2018 год и по 230 млн на 2019 и 2020 годы. Для новой авиакомпании требуется создать маршрутную сеть в каждом регионе ее присутствия, необходимо сделать эти перевозки рентабельными. Кроме того, нужно решить вопрос правовой базы, регламентирующей эксплуатацию малой авиации», - сообщил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.


"Мы благодарны Министерству промышленности и торговли РФ, Министерству транспорта РФ за выбор Улан-Удэнского авиационного завода в качестве производственной площадки. Предприятие, безусловно, обладает всеми компетенциями для успешной реализации этого проекта, тем более, что разработчик самолета - СибНИИА - ранее также высказывал пожелание - организовать выпуск ТВС-2ДТС именно в Улан-Удэ", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


ТВС-2ДТС – легкий многоцелевой самолет с цельнокомпозитной конструкцией. Оснащен современным комплексом авионики, благодаря которому может эксплуатироваться в любое время суток в любую погоду. Среди преимуществ воздушного судна – способность взлетать и садиться на неподготовленных площадках. Его крейсерская скорость составляет 350 км/ч, грузоподъемность – до 3,5 тонн, максимальная дальность полета - 4500 км.


Самолет ТВС-2ДТС призван заменить старые самолеты Ан-2 советского и зарубежного производства, которые до сих пор массово эксплуатируются региональной авиацией. Машина впервые была продемонстрирована Госкорпорацией Ростех на авиасалоне МАКС в 2017 году.
16.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Министерство промышленности и торговли РФ
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-2
ТВС-2
Компании
Вертолеты России
Минпромторг РФ
Ростех
У-УАЗ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
2020-й год
МАКС-20XX

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
chainik
70
№1
16.02.2018 12:01
С американскими двигателями? Обойдется в копеечку!
+1
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