НАТО никогда не признает присоединения Крыма к России, будет обсуждать этот вопрос с Москвой при любой возможности - источник в альянсе



Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Брюссель. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Действия России по "незаконной аннексии Крыма" - это общая проблема, она касается не только НАТО, заявил в четверг журналистам в Брюсселе на условиях анонимности чиновник из аппарата организации.

"Мы не можем просто устраниться от этого вопроса. Конечно, этот вопрос создает проблему. НАТО, и страны альянса никогда не будут признавать Крым в составе России, и эта проблема будет оставаться в наших отношениях", - сказал собеседник СМИ.

Он напомнил, что разного рода международные санкции против России были приняты по этой причине.

Проблема, продолжил чиновник, ограничивается не только Крымом. По его словам, в настоящий момент происходит дестабилизация Донбасса.

"Украина - суверенная страна, и это очень серьезная проблема. Речь идет о серьезнейшем нарушении суверенитета со времен Второй мировой войны. Одна страна захватывает часть территории другой страны в отсутствие каких-либо международных соглашений. Эту проблему необходимо решать, и мы будет обсуждать этот вопрос с Россией при любой возможности. И на самом высоком уровне мы ставим соответствующую задачу", - заявил источник, добавив, что дискуссии НАТО с Россией как раз и посвящены обстановке на Украине.

Выразив отсутствие оптимизма, дипломат добавил, что "без изменения отношения России к Украине у нас не будет хорошего развития отношений".

В ответ на вопрос об аналогиях с турецкой оккупацией Кипра, к которой в альянсе относятся терпимо, источник возразил, что эти ситуации нельзя сравнивать.

"На Кипре уже довольно долго присутствуют силы ООН. Будет интересно посмотреть, удастся ли достичь соглашения по развертыванию сил ООН в Донбассе. По этому поводу идут очень интересные дискуссии, и НАТО с большим интересом следит за ними", - отметил собеседник журналистов.

"В Донбассе нет никакого международного присутствия, помимо российских регулярных войск и наемников. Так что в этом с Кипром существует большое различие. Кстати, есть и другие", - сказал натовский дипломат.