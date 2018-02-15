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Контракт с Минобороны РФ на поставку МиГ-35 может быть заключен в этом году - глава ОАК

16.02.2018 Интерфакс-АВН 39 0
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МиГ-35
Многофункциональный истребитель МиГ-35.
Источник: www.globallookpress.com

Контракт на поставку в войска истребителя МиГ-35 может быть подписан в 2018 году, сообщил глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь.

"В этом году",- сказал Ю.Слюсарь, отвечая на вопрос о сроках подписания контакта на поставку МиГ-35.

Ранее заместитель генерального директора по производству РСК "МИГ" Олег Шилов сообщил "Интерфаксу", что контракт с Минобороны РФ на поставку истребителей МиГ-35, как ожидается, будет подписан в первом полугодии 2018 года.

По словам О.Шилова, государственные испытания МиГ-35 должны завершиться в 2019 году, после этого начнутся серийные поставки в Воздушно-космические силы России.

В июле замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что военные планируют закупки МиГ-35 с 2018 года. "Надеюсь, что после поставок этих легких истребителей в Воздушно-космические силы России увеличится его экспортный потенциал", - сказал он.

МиГ-35 - самый совершенный в семействе истребителей "МиГ". Этот самолет относится к поколению "4++" и рассматривается как переходное звено к истребителю пятого поколения. Самолёт оснащён радиоэлектронным оборудованием, которое позволяет применять все средства авиационного поражения.

Российские военные заявляли, что весь парк легких истребителей будет заменен на МиГ-35.

Ранее в РСК "МИГ" отмечали, что истребителю МиГ-35 присущи элементы самолетов пятого поколения. Самолет способен одновременно захватывать 10 целей, он малозаметен и многофункционален.
15.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Борисов Юрий
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения

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