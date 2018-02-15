"По-прежнему опасны". Аналитики НАТО оценили военный потенциал России



Военные учения с применением ЗРС С-400 в Ленинградской области. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Александр Гальперин Военные учения с применением ЗРС С-400 в Ленинградской области. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Александр Гальперин

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости, Андрей Коц . Новые ракеты "воздух - воздух" большой дальности, успехи в борьбе с терроризмом, рост численности армии и замедление модернизации флота - эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) оценили изменения, коснувшиеся Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса России в прошлом году. В ежегодном докладе западных аналитиков Military Balance 2018, опубликованном в конце недели, Москва упоминается чаще, чем в аналогичном документе, представленном зимой 2017-го. IISS констатирует: несмотря на финансовые трудности, Россия активно "накачивает мускулы" и по праву считается второй по мощи военной державой в мире. РИА Новости публикует выдержки из этого доклада.

Общая оценка

"Россия остается угрозой для безопасности стран Восточной и Северной Европы. Москва продолжает развертывание современных вооружений в Западном военном округе, включая зенитно-ракетные системы С-400 и баллистические ракеты "Искандер" 500-километровой дальности. Хотя Россия демонстрирует перспективные образцы боевой техники, объявленное ранее масштабное обновление арсеналов идет медленнее, чем ожидалось, из-за непростой экономической ситуации в стране. Истребители пятого поколения Су-57 и танки Т-14 "Армата" пойдут в ближайшем будущем в серийное производство, но можно предположить, что их построят меньше, чем планировалось.

Самолет Т-50 во время показательных выступлений на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 2015 в подмосковном Жуковском. Источник: © РИА Новости, Максим Блинов

В то же время Россия активно развивает вооружения, которые и раньше были ее сильной стороной. Например, реактивные системы залпового огня. И конечно, Москва демонстрирует решимость применять свои Вооруженные силы вблизи и вдали собственных границ. В отличие от Китая, Россия способна использовать все преимущества реального применения собственных Вооруженных сил в мире, поскольку это помогает разрабатывать проекты нового оснащения и обучения военнослужащих".

О росте численности

"В 2017 году Россия продолжила взятый ранее курс на совершенствование своих Вооруженных сил. Москва делает ставку на создание современных видов вооружения, а также на формирование профессиональных частей и соединений высокой степени готовности. Некоторые из них развернуты в Сирии, где воюют на суше, на море и в воздухе, - российский контингент окончательно доказал, что стал ключевым фактором, сохранившим Башара Асада у власти. В то же время Москва заметно отошла от некоторых важных элементов реформы "нового облика", начавшейся в 2008-м. В частности, в марте прошлого года президент страны подписал указ об увеличении общего числа военнослужащих в Вооруженных силах до 1 013 628 человек.

Военные учения разведывательно-десантных подразделений. Архивное фото. Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Впервые за долгие годы российская армия растет, хотя миллионный "лимит" был одним из ключевых постулатов реформы. Полагаем, эти изменения связаны с отказом от бригадной структуры сухопутных войск "нового облика" и возвратом к более крупным формированиям. Были воссозданы одна общевойсковая армия, четыре мотострелковых и одна танковая дивизии. Они сформированы на основе и в местах базирования существовавших на тот момент бригад. Увеличение численности личного состава, очевидно, связано с необходимостью доукомплектования новых соединений. Вероятно, такая тенденция сохранится".

О возможностях флота

"В июле 2017-го Россия приняла новую военно-морскую доктрину, которая останется в силе до 2030 года. В числе основных угроз для страны этот документ называет "стремление ряда государств, главным образом США и их союзников, доминировать в мировом океане". Россия планирует до 2025 года принять на вооружение набор инструментов стратегического неядерного сдерживания на море - в частности, гиперзвуковые ракеты и автономные (беспилотные) системы, чтобы "сохранить свои позиции второй военно-морской державы в мире". Однако в этой области дела у России обстоят не так радужно. Очевидно, что финансирование ВМФ в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране будет урезано в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы. Поэтому вряд ли в ближайшие пять-семь лет Москва построит крупные надводные боевые корабли - авианосцы, крейсера, эсминцы. Однако Россия продолжает вооружать мощным высокоточным вооружением менее крупные и дорогие корветы и фрегаты.

Малый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету Калибр во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии. Архивное фото. Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов

Подводного флота сокращение финансирования коснется в меньшей степени. Россия продолжит строить подводные лодки различного назначения, а также развивать их возможности по нанесению ударов высокоточным оружием по наземным целям. В ближайшей перспективе ВМФ России сохранит значительный боевой потенциал и сможет противостоять вероятным противникам - по крайней мере, вблизи своих территориальных вод".

О новых ракетах

"С конца холодной войны США и их союзники безоговорочно доминировали в воздухе. Это превосходство долгие годы обеспечивалось технологиями и вооружениями, которые сегодня активно пытаются получить Россия и Китай. Эти два государства - возрождающаяся и формирующаяся военно-воздушные державы - разрабатывают собственные истребители пятого поколения с использованием технологий малозаметности. Одновременно они занимаются созданием конкурентоспособного и современного вооружения для этих самолетов. Некоторые из этих ударных систем уже появляются на экспортных рынках.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 Военно-космических сил России выпускает крылатую ракету Х-555 по объекту ИГ в Сирии. Источник: РИА Новости / Министерство обороны РФ

В 2015-2016 годах Пекин ввел в эксплуатацию ракету класса "воздух - воздух" с инфракрасной головкой самонаведения PL-10. В 2018 году КНР представит ее модернизированную версию PL-15. Ожидается, что это оружие существенно повысит боевые возможности китайской авиации. Россия ввела в эксплуатацию две модифицированные ракеты, созданные на основе образцов, стоящих на вооружении, а также новую ракету "воздух - воздух" большой дальности. Москва и Пекин, без всякого сомнения, продолжат развивать управляемое воздушное вооружение, которое позволит им быть на равных с ведущими западными странами. Оба государства сейчас работают над увеличением скорости и маневренности своих ракет и улучшением систем их наведения".

О роли ядерного оружия

"Ядерное оружие долгое время играло фундаментальную роль в обеспечении национальной безопасности России. Москва рассматривает его как важнейшую часть системы стратегического сдерживания, которая также включает в себя конвенционные и невоенные средства. Таким образом, Россия рассматривает свою ядерную триаду не только в военном ключе, но и как гарантию стабильности сложившейся системы международной безопасности. Тем не менее военная доктрина, дополненная в 2014 году, подтверждает, что Москва оставляет за собой право задействовать свой ядерный арсенал в ответ на использование против России или ее союзников оружия массового поражения. Или же в том случае, если агрессия с применением конвенционного оружия будет угрожать самому существованию государства. С одной стороны, российское военное и политическое руководство осознает катастрофические последствия мировой ядерной войны. С другой стороны, Москва, очевидно, готова применять оружие массового поражения в ограниченных масштабах. По крайней мере, подобные сценарии российские войска в 2017 году отрабатывали на учениях".