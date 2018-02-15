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«ВИЛС» и Курчатовский институт спустя 20 лет возобновили научно-технологическое сотрудничество

16.02.2018 ОАО "ВИЛС" 200 0
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Опарин и Орыщенко
Подписание соглашения генеральными директорами ОАО «ВИЛС» Александром Опариным и НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» Алексеем Орыщенко.
Источник: https://rt-pt.ru/ru/

«Всероссийский институт легких сплавов» и НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Договоренности в том числе предполагают взаимодействие в рамках различных ФЦП. Соглашение было подписано генеральным директором ОАО «ВИЛС» Александром Опариным и генеральным директором НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» Алексеем Орыщенко.


Соглашение включает различные направления для сотрудничества. В частности, создание ресурсосберегающих технологий производства титановых полуфабрикатов для морской техники за счет максимального использования отходов при гарнисажной плавке. Специалисты объединят усилия в разработке новых композиций литейных сплавов на основе титана с целью достижения комплекса повышенных эксплуатационных и специальных свойств литосварных конструкций ответственного назначения.


«В контур соглашения вошла совместная работа и по ряду других вопросов. Среди них – формирование стратегических направлений опытно-технологических и исследовательских работ, нацеленных на создание нового поколения высококачественных фасонных заготовок для судового машиностроения из титановых сплавов. Их изготовление планируется осуществлять с использованием гранульной металлургии и технологии горячего газостатического прессования», – комментирует генеральный директор ОАО «ВИЛС» Александр Опарин.


Подписание документа знаменует собой новый этап взаимодействия между предприятиями, которое прервалось 20 лет назад. Последний проект был реализован в 1997 году, когда ОАО «ВИЛС» и НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» получили совместный патент №2081934 на изобретение под названием «Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия». Формуле данной разработки соответствуют сплавы марок 01570 и 01575 (1575). Оба сплава имеют хорошее сочетание прочностных и пластических свойств, благодаря чему они нашли применение в космической отрасли (сплав 01570) и в судостроении (сплав 1575).


Справка


«Прометей» является крупнейшим межотраслевым материаловедческим центром страны, специалистом в области разработки новых, имеющих общегосударственное значение перспективных материалов и технологий. Разработки «Прометея» направлены на развитие судостроения, атомной, тепловой и гидроэнергетики, газодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения и военной техники. Коллектив института насчитывает более 1400 человек. Предприятие сохраняет статус государственного научного центра Российской Федерации с 1994 года.


«ВИЛС» – стратегическое предприятие в области создания новых технологий и производства металлургической продукции из специальных сплавов. Обладает замкнутым металлургическим производственным циклом, интегрированным с испытательной и исследовательской базой. В инновационном портфеле института находится 98 патентов. Научные кадры и производственные мощности сосредоточены на единой площадке в Москве. Крупнейшим акционером «ВИЛС» является дочерняя структура Ростеха – АО «РТ-Проектные технологии».
15.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО "ВИЛС"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
ВИЛС
Курчатовский институт

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