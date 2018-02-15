Никитин: оптимальное сочетание цены и качества должно стать главным в диверсификации ОПК



Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Врио губернатора Нижегородской области отметил, что ОПК является локомотивом для всех отраслей экономики

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 февраля. /ТАСС/. Задачу увеличения объемов производства гражданской продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) позволит решить достижение оптимального сочетания цены и качества продукции, которое должно стать главным фактором в реализации этой задачи. Такое мнение высказал врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, выступая на проходящем в Нижнем Новгороде научно-практическом форуме "Качество ОПК - 2018".

"Президентом страны поставлена задача по увеличению объема выпуска гражданской продукции, диверсификации производства, и для ее выполнения необходимо добиться оптимального соотношения цены и качества", - сказал он.

По словам Никитина, ОПК является локомотивом для всех отраслей экономики. В Нижегородской области в этой сфере работает 50 предприятий, на которых трудятся более 85 тыс. человек.

В этой связи врио губернатора заметил, что такие мероприятия, как проходящий в регионе научно-практический форум, позволяют сотрудникам оборонных предприятий страны перенимать лучшие практики. "Мы внедряем в ОПК новые производственные технологи, и это позволит при сохранении качества сокращать издержки и повышать резервы, для того чтобы предлагать конкурентоспособную продукцию, которая будет пользоваться спросом не только в России, но и за рубежом",- заметил Никитин. Разрабатываемые и внедряемые системы управления качеством он назвал драйвером перехода к цифровому производству и цифровому предприятию.

Выступивший перед участниками мероприятия зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев подчеркнул, что Нижегородская область была выбрана местом проведения форума как регион, являющийся лидером в сфере ОПК. "Здесь огромное количество как оборонных предприятий, так и предприятий, выпускающих продукцию гражданского назначения",- сказал Бочкарев. Он заметил, что программа диверсификации - это новый вызов, новая задача, которая ложится на плечи профессионалов, прошедших модернизацию и получивших новые станки, оборудование.

Научно-практический форум "Вопросы качества продукции военного и гражданского назначения организаций оборонно-промышленного комплекса" ("Качество ОПК - 2018") проходит в Нижнем Новгороде 14-15 февраля.