BAE Systems заключила контракт на разработку комплектов точного наведения для артснарядов при отсутствии сигнала GPS



Гаубица M-777. Фото: wn.com. Гаубица M-777. Фото: wn.com.

ЦАМТО, 15 февраля. BAE Systems заключила контракт стоимостью 8 млн. долл., предусматривающий разработку комплектов точного наведения для артиллерийских снарядов, применяемых в условиях отсутствии сигнала GPS.

Разработанные BAE Systems комплекты наведения будут установлены на 155-мм артиллерийские боеприпасы и обеспечат возможность корректировки курса в полете для высокоточного поражения целей на большой дальности.

Согласно заявлению BAE Systems, комплекты наведения будут совместимы с имеющимися и экспериментальными артиллерийскими боеприпасами и взрывчатыми веществами, а также системами вооружения, включая легкие буксируемые гаубицы M-777 и самоходные гаубицы M-109.

Как отмечает Defense News, выполнение задач в условиях отсутствия сигнала GPS имеет все большее значение. По этой причине командование СВ США ведет исследования потенциальных вариантов борьбы с противником, возможности которого аналогичны их собственным. По оценке американской армии, усиление защиты вооружений от кибератак и обеспечение возможности его эффективного применения в зонах, доступ к которым запрещен или блокирован (Anti-access/Area Denial, A2/AD) в будущем будут иметь решающее значение в боевых операциях. Кроме того, высокоточное поражение целей позволит уничтожать объекты противника меньшим количеством боеприпасов и снизит потребность в их подвозе.