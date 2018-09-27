"Экскалибур" планирует на цель

M982 Excalibur это управляемый артиллерийский снаряд калибра 155 мм, разработанный совместно Исследовательской лабораторией армии США (Army Research Laboratory - ARL) и Центром исследований и разработок вооружения армии США (Army Armament Research, Development and Engineering Center - ARDEC), напоминает источник militaryleak.com.

В базовом варианте управляемый по спутниковой системе GPS снаряд должен иметь рубеж безопасного для своих войск поражения целей - в пределах 75-150 м (246–492 футов). Были проведены работы по улучшению точности до 5 м (16 футов) при дальности стрельбы от 40 до 57 км (25-35 миль). Увеличенная дальность полета была достигнута за счет использования складного оперения, которое позволяют снаряду при переходе от баллистической дуги перейти в режим планирования (скольжения).

M982 Excalibur. Источник: militaryleak.com

Снаряд имеет многофункциональный программируемый взрыватель, который в зависимости от заложенной программы может взорвать снаряд в воздухе или срабатывать при пробитии цели (внутри объекта). Один "Экскалибур" может уничтожить объект, на который раньше требовалось от 10 до 50 обычных неуправляемых снарядов.

Имеются следующие варианты боеприпаса.

Increment I - поражение защищенных целей

Increment Ia-1 - уменьшенная дальность (поступил на вооружение в 2007 году, имел индекс ХМ982)

Increment Ia-2 - увеличенная дальность с помехозащищенным GPS наведением (M982)

Increment Ib - снаряд с полными боевыми возможностями, уменьшенная стоимость, полномасштабное серийное производство (M982A1)

Excalibur S - в июне 2013 года компания Raytheon инициировала разработку снаряда с полуактивным лазерным наведением (модернизации подлежали ранее произведенные снаряды Excalibur Ib). Полуактивная лазерная ГСН позволяет снаряду поражать движущиеся цели или в полете перейти на другую цель во избежание сопутствующего ущерба

Excalibur N5 - версия Excalibur S под морской калибра 127 мм (5,0 дюймов) для вооружения эсминцев и крейсеров "Рейтеон" также начал работа по радиолокационной ГСН миллиметрового диапазона для режима "выстрелил-забыл"

Increment II “Smart” - "умный снаряд" для поражения движущихся и "чувствительных ко времени" целей. Может нести 65 суббоеприпасов DPICM или два SADARM.

Increment III “Discriminating” - снаряд, который может вести поиск и поражать цель выборочно путем различения характеристик объекта

Снаряд совместим с каждым типом гаубицы калибра 155 мм и может быть включен в арсенал таких артсистем как М777, М198, М109, Archer, PzH2000, AS90, K9 и G6.

Швеция, Канада, Австралия и Нидерланды выбрали высокоточный снаряд Excalibur для удовлетворения своих жизненно важных интересов в сфере безопасности, ряд других международных партнеров завершают подготовку планов закупок.