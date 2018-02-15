Артиллеристы уничтожили бронетехнику условного противника под Волгоградом



Самоходная артиллерийская 120-миллиметровая установка 2C34 Хоста. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Самоходная артиллерийская 120-миллиметровая установка 2C34 Хоста. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев - РИА Новости. Тренировка с артиллерийскими подразделениями по применению разведывательно-огневого контура прошла на полигоне Прудобой в Волгоградской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В ходе тренировки артиллеристы соединения наносили огневое поражение по целям по координатам, поступавшим от пункта управления, с применением 152-миллиметровых гаубиц 2С19 "МСТА-С" и 120-миллиметровой "Хоста", - сказал Астафьев.

В свою очередь экипажи танков Т-90А уничтожали различные цели как с замаскированных позиций с места, так и в движении с коротких остановок.

Также в составе контура во взаимодействии с артиллеристами и танкистами выполняли свои задачи по предназначению разведчики, связисты и расчеты беспилотных летательных аппаратов. В ходе работы контура координаты вновь обнаруженных целей в режиме реального времени передавались с беспилотника "Орлан" и комплексов разведки, управления и связи "Стрелец" на пункт управлении артиллерией.

Отмечается, что с применением методики разведывательно-огневого контура в ходе управления огнем в три раза улучшились временные показатели по выполнению огневых задач. Всего было выполнено около 50 огневых задач по уничтожению разведанной бронетехники и живой силы условного противника на удалении до шести километров. После каждого залпа военнослужащие отрабатывали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции.

Всего в тренировке на полигоне Прудбой принимали участие около 200 военнослужащих разнородовых подразделений соединения, было задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники.