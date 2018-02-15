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Названы вес и стоимость экипировки российского солдата будущего

15.02.2018 Российская газета 1388 7
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Ратник-3
Экипировка третьего поколения "Ратник-3".
Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС


В перспективную российскую экипировку солдата будущего войдут бронированный шлем с забралом, штурмовая винтовка с гранатометом и прицелом, сапоги с системой маскировки и коммуникатор GPS/ГЛОНАСС.

Курирующий оборонную отрасль вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин опубликовал фотоотчет о знакомстве депутатов Госдумы с разработками Фонда перспективных исследований. Вместе с роботом Федором в кадр попала схема, рассказывающая о перспективной боевой экипировке российского солдата. В снаряжение входят бронешлем со встроенной аппаратурой связи и обработки информации, ранец для воды и боеприпасов и переносная база для подключения радиоэлектронного оборудования.

В пластиковых водоотталкивающих ботфортах спрятаны устройства, маскирующие бойца в инфракрасном спектре, на правом бедре закреплен коммуникатор со спутниковой навигацией. Бронекомплект "Пермячка" защищает 80 процентов поверхности тела от огня и осколков, жилет выдерживает попадание из снайперской винтовки. Вооружен солдат штурмовой винтовкой АК-12 с подствольными гранатометом и ночным прицелом.

Вес экипировки составляет 26 килограммов, стоимость - 45 тысяч долларов.


Антон Валагин
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
ФПИ
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
ГЛОНАСС
ИТ
Робот

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  • Комментарии
Комментариев 7, отображено с 1 по 7
RU
Alah
362
№1
15.02.2018 05:17
В Российской армии нет на вооружении штурмовых винтовок. Есть автоматы.
+2
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RU
VK
716
№2
15.02.2018 06:05
Цитата, Alah сообщ. №1
В Российской армии нет на вооружении штурмовых винтовок. Есть автоматы.

А что такое винтовка и что такое автомат?
+2
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LT
Baltas
706
№3
15.02.2018 08:45
Цитата, Alah сообщ. №1
В Российской армии нет на вооружении штурмовых винтовок. Есть автоматы.
И вместо долларов рубли.
+3
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RU
ID: 3396
392
№4
15.02.2018 09:36
Это вопрос терминологии. А по сути одно и тоже.
У нас принято (с 20-х годов, применимо к автомату Фёдорова) - автомат, на западе - штурмовая винтовка.
Другой пример: космонавт и астронавт.
По моему, отечественные авторы должны применять отечественные термины, как и стоимость выражать в отечественной валюте.
И в названиях и обозначениях отечественной продукции не должно быть применения латиницы.
Только для экспортных образцов.
+3
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RU
Воин3D
1483
№5
15.02.2018 10:32
Цитата, Baltas сообщ. №3
И вместо долларов рубли.
+100
Цитата, ID: 3396 сообщ. №4
По моему, отечественные авторы должны применять отечественные термины, как и стоимость выражать в отечественной валюте.
Так то отечественные...
0
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RU
gerrfrost
3276
№6
15.02.2018 11:51
Цитата, Воин3D сообщ. №5
Так то отечественные...
Намекаете, что в "Российской газете" - не отечественные? (шутка)
0
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RU
Виктор Алексеевич
1880
№7
15.02.2018 12:56
Цитата, q
стоимость - 45 тысяч долларов
Самый главный показатель для нынешних. Что АК-12 - всё тот же АК74 никого не смущает. Главное - сколько денег за это срубят...
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