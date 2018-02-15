Названы вес и стоимость экипировки российского солдата будущего



Экипировка третьего поколения "Ратник-3".

Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС Экипировка третьего поколения "Ратник-3".Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Группа депутатов Государственной Думы ФС РФ по моему приглашению посетила @fpi_russia и ознакомилась с результатами его работы в области робототехники, перспективного материаловедения, аддитивных и информационных технологий pic.twitter.com/QA4bmnHrPT — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 февраля 2018 г.



В перспективную российскую экипировку солдата будущего войдут бронированный шлем с забралом, штурмовая винтовка с гранатометом и прицелом, сапоги с системой маскировки и коммуникатор GPS/ГЛОНАСС.

Курирующий оборонную отрасль вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин опубликовал фотоотчет о знакомстве депутатов Госдумы с разработками Фонда перспективных исследований. Вместе с роботом Федором в кадр попала схема, рассказывающая о перспективной боевой экипировке российского солдата. В снаряжение входят бронешлем со встроенной аппаратурой связи и обработки информации, ранец для воды и боеприпасов и переносная база для подключения радиоэлектронного оборудования.

В пластиковых водоотталкивающих ботфортах спрятаны устройства, маскирующие бойца в инфракрасном спектре, на правом бедре закреплен коммуникатор со спутниковой навигацией. Бронекомплект "Пермячка" защищает 80 процентов поверхности тела от огня и осколков, жилет выдерживает попадание из снайперской винтовки. Вооружен солдат штурмовой винтовкой АК-12 с подствольными гранатометом и ночным прицелом.

Вес экипировки составляет 26 килограммов, стоимость - 45 тысяч долларов.

Антон Валагин