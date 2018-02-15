Названы вес и стоимость экипировки российского солдата будущего
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Экипировка третьего поколения "Ратник-3".
Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС
Группа депутатов Государственной Думы ФС РФ по моему приглашению посетила @fpi_russia и ознакомилась с результатами его работы в области робототехники, перспективного материаловедения, аддитивных и информационных технологий pic.twitter.com/QA4bmnHrPT— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 февраля 2018 г.
В перспективную российскую экипировку солдата будущего войдут бронированный шлем с забралом, штурмовая винтовка с гранатометом и прицелом, сапоги с системой маскировки и коммуникатор GPS/ГЛОНАСС.
Курирующий оборонную отрасль вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин опубликовал фотоотчет о знакомстве депутатов Госдумы с разработками Фонда перспективных исследований. Вместе с роботом Федором в кадр попала схема, рассказывающая о перспективной боевой экипировке российского солдата. В снаряжение входят бронешлем со встроенной аппаратурой связи и обработки информации, ранец для воды и боеприпасов и переносная база для подключения радиоэлектронного оборудования.
В пластиковых водоотталкивающих ботфортах спрятаны устройства, маскирующие бойца в инфракрасном спектре, на правом бедре закреплен коммуникатор со спутниковой навигацией. Бронекомплект "Пермячка" защищает 80 процентов поверхности тела от огня и осколков, жилет выдерживает попадание из снайперской винтовки. Вооружен солдат штурмовой винтовкой АК-12 с подствольными гранатометом и ночным прицелом.
Вес экипировки составляет 26 килограммов, стоимость - 45 тысяч долларов.
Антон Валагин
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14.02.2018
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Alah
362
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№1
15.02.2018 05:17
В Российской армии нет на вооружении штурмовых винтовок. Есть автоматы.
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VK
716
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№2
15.02.2018 06:05
Цитата, Alah сообщ. №1
В Российской армии нет на вооружении штурмовых винтовок. Есть автоматы.
А что такое винтовка и что такое автомат?
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Baltas
706
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№3
15.02.2018 08:45
Цитата, Alah сообщ. №1
В Российской армии нет на вооружении штурмовых винтовок. Есть автоматы.И вместо долларов рубли.
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ID: 3396
392
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№4
15.02.2018 09:36
Это вопрос терминологии. А по сути одно и тоже.
У нас принято (с 20-х годов, применимо к автомату Фёдорова) - автомат, на западе - штурмовая винтовка.
Другой пример: космонавт и астронавт.
По моему, отечественные авторы должны применять отечественные термины, как и стоимость выражать в отечественной валюте.
И в названиях и обозначениях отечественной продукции не должно быть применения латиницы.
Только для экспортных образцов.
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Воин3D
1483
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№5
15.02.2018 10:32
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gerrfrost
3276
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№6
15.02.2018 11:51
Цитата, Воин3D сообщ. №5
Так то отечественные...Намекаете, что в "Российской газете" - не отечественные? (шутка)
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