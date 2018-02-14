Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Рогозин допускает участие Люксембурга и Бельгии в создании российско-китайского самолета

15.02.2018 ТАСС 211 0
-1
Понравилась новость?
 0
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник: ИТАР-ТАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин допустил возможность участия компаний из Люксембурга и Бельгии в создании российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета в качестве поставщиков оборудования.

"Считаем возможным с симпатией относиться к перспективе участия люксембургских и бельгийских компаний в проекте создания широкофюзеляжного дальнемагистрального российско-китайского самолета в качестве поставщиков оборудования", - заявил журналистам Рогозин после заседания межправкомиссии России, Бельгии и Люксембурга.

Он пояснил, что прежде всего речь идет о поставке авионики, стекла.
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Китай
Люксембург
Россия
Персоны
Рогозин Дмитрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.02 13:03
  • 52
ЧВК «Вагнера» и САА уничтожили боевиков, виновных в гибели Романа Филипова
  • 15.02 12:56
  • 7
Названы вес и стоимость экипировки российского солдата будущего
  • 15.02 12:51
  • 3
Армения может попасть под американские санкции из-за оружейных сделок с Россией - СМИ
  • 15.02 12:31
  • 2
Сирийский бумеранг
  • 15.02 12:03
  • 24
Ракетные "Квадраты" приняли участие в охоте на F-16I Sufa в Сирии
  • 15.02 11:50
  • 2
Раскрыта цель разбомбленных в Сирии российских наемников
  • 15.02 11:36
  • 5
ААК "Прогресс" в 2018-2019 годах произведет около 50 вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 15.02 11:09
  • 5
Раскрыта стоимость космодрома "Морской старт"
  • 15.02 10:54
  • 25
Проведены испытания модернизированной противоракеты ПРС-1М, которая заменит состоящие на вооружении 53Т6
  • 15.02 10:26
  • 47
Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
  • 15.02 10:15
  • 1
Серийное производство новой версии вертолета Ми-26 начнется в 2019 году
  • 15.02 10:13
  • 1
Зенитные комплексы отразили атаку
  • 15.02 10:10
  • 2
РКК «Энергия» предупредила о скором конце монополии России в космосе
  • 15.02 10:00
  • 3
Британские военные рассказали о способных "остановить Россию" танках
  • 15.02 07:54
  • 6
Производство авианосцев в Китае и Индии неотделимо от России? Российские специалисты врут
другие обсуждаемые темы