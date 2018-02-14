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НАТО призывает Россию быть прозрачной с размещением "Искандеров"

15.02.2018 РИА Новости 231 0
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Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М. Архивное фото
Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Орлов

БРЮССЕЛЬ, 14 фев - РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО призывает Россию к транспарентности в вопросе размещения ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области и не раскрывает имеющуюся у альянса информацию по этому вопросу, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что у границ РФ в Польше и Прибалтике фактически развернута целая дивизия ВС США. По данным российского оборонного ведомства, в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась вместе с бронетехникой, при этом в Прибалтике осталась техника 3-й американской бригады. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов не исключил в связи с этим усиление группировки "Искандеров", в том числе в Калининграде.

Выступая перед журналистами, Столтенберг отметил, что РФ много лет назад заявила о намерении постоянно разместить ракетные комплексы "Искандер" в Калининградской области.

"Мы видели, как они доставляли "Искандеры" в Калининград и увозили обратно. Мы отметили, что они заявили об этом (о постоянном присутствии - ред.) и что они инвестируют в инфраструктуру и усиливают военное присутствие в Калининграде. Я не буду комментировать вопрос о том, разместили ли они сейчас "Искандеры", это наши разведданные", - сказал генсек НАТО.

По его словам, России необходимо быть транспарентной в этом вопросе.

"Я призываю Россию быть прозрачной. Это одна из причин важности Совета Россия - НАТО, мы используем его для сообщения о военных учениях и военных потенциалах. Мы призываем Россию быть транспарентной", - заявил Столтенберг.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что РФ разместила в Калининградской области ракетный комплекс "Искандер". Позже Шаманов подтвердил журналистам, что РФ разместила "Искандеры" в Калининградской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что РФ никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "для укрепления восточного фланга" альянса разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя и сейчас продвигают Великобритания, Германия, Канада и США.

Польские власти неоднократно заявляли о существовании "российской угрозы" в связи с размещением вооружений в приграничной Калининградской области. В Минобороны РФ подтвердили сообщения СМИ о передислокации мобильных ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков пояснил, что это мобильный комплекс, и ракетные войска совершенствуют подготовку. По его словам, "большого секрета из транспортировки комплекса никто не делал", более того, "один "Искандер" был специально выставлен под пролетающий американский разведывательный спутник для уточнения параметров работы этого космического аппарата".
14.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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