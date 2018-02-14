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"Вертолеты России" запустили в промышленную эксплуатацию новую аэродромную базу в ААК "Прогресс"

15.02.2018 АО «Вертолеты России» 214 0
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Логотип ПАО "ААК "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина
Логотип ПАО "ААК "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина.
Источник: http://dv-brand.ru/

В ААК "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина реализован первый в рамках холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) проект по реконструкции заводской аэродромной базы. В результате проведенных работ пропускная способность летно-испытательной станции предприятия увеличилась почти в два раза. Торжественное открытие объекта ознаменовалось приземлением воздушного судна на новую взлетно-посадочную полосу.


В ходе модернизации аэродромной базы ААК "Прогресс" имеющиеся вертолетные площадки были расширены, что позволило увеличить их вместимость с 3 до 5 машин. Кроме того, выполнено строительство перрона для стоянки воздушных судов, группового места стоянки вертолетов, рулежных дорожек, наладочно-испытательной площадки.


Всего в рамках данного проекта проведены реконструкция, техническое перевооружение и строительство аэродромной базы площадью 160 000 квадратных метров. На территории летно-испытательной станции предприятия была возведена новая искусственная взлетно-посадочная полоса длиной 1300 метров и шириной 28 метров, что соответствует требованиям Федеральных авиационных правил.


Аэродром предприятия был оснащен светосигнальным оборудованием, что позволит выполнять испытательные полеты не только днем, но и ночью. В дополнение к этому в целях обеспечения безопасности полетов установлен новейший радиолокационный комплекс "ЛИРА-А10".


"Это уникальный проект, "Прогресс" стал первым предприятием холдинга, на котором мы провели масштабную реконструкцию аэродромной базы. Новая инфраструктура позволит заводу обеспечить строгое выполнение всех сроков по государственным и экспортным контрактам, а также дальнейший рост производственных возможностей. В этом году мы рассчитываем завершить аналогичные работы по модернизации аэродромной базы Роствертола", – заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


"В результате реализации проекта значительно увеличилась пропускная способность летно-испытательной станции, проведенные работы позволят нам обеспечить сокращение производственных межоперационных циклов, что влечет за собой своевременное выполнение плана", – отметил управляющий директор ПАО ААК "Прогресс" Юрий Денисенко.


Аэродромная база прошла проверку соответствия требованиям, предъявляемым к аэродромам экспериментальной авиации, однако при прохождении дополнительной сертификации она может быть также использована в качестве аэродрома гражданской авиации. В случае принятия соответствующего решения краевыми властями, "Прогресс" сможет принимать пассажирские самолеты для региональных авиаперевозок. В настоящее время в Приморье в интересах гражданской авиации эксплуатируется лишь одна взлетно-посадочная полоса с высококачественным бетонным покрытием, аналогичным тому, что использовано на аэродромной базе "Прогресса".


На проект "Реконструкция аэродромной базы Арсеньев "Приморский" затрачено более 950 миллионов рублей, его реализация началась на "Прогрессе" еще в мае 2016 года в связи увеличением выпуска готовой продукции в 2,4 раза по сравнению с 2015 годом.

Напомним, что в начале февраля ААК "Прогресс" посетил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, который отметил, что предприятие обеспечено заказами до 2027 года.
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Прогресс Сазыкина
Роствертол
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