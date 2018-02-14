"Вертолеты России" запустили в промышленную эксплуатацию новую аэродромную базу в ААК "Прогресс"



Логотип ПАО "ААК "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина.

Источник: http://dv-brand.ru/ Логотип ПАО "ААК "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина.Источник: http://dv-brand.ru/

В ААК "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина реализован первый в рамках холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) проект по реконструкции заводской аэродромной базы. В результате проведенных работ пропускная способность летно-испытательной станции предприятия увеличилась почти в два раза. Торжественное открытие объекта ознаменовалось приземлением воздушного судна на новую взлетно-посадочную полосу.

В ходе модернизации аэродромной базы ААК "Прогресс" имеющиеся вертолетные площадки были расширены, что позволило увеличить их вместимость с 3 до 5 машин. Кроме того, выполнено строительство перрона для стоянки воздушных судов, группового места стоянки вертолетов, рулежных дорожек, наладочно-испытательной площадки.

Всего в рамках данного проекта проведены реконструкция, техническое перевооружение и строительство аэродромной базы площадью 160 000 квадратных метров. На территории летно-испытательной станции предприятия была возведена новая искусственная взлетно-посадочная полоса длиной 1300 метров и шириной 28 метров, что соответствует требованиям Федеральных авиационных правил.

Аэродром предприятия был оснащен светосигнальным оборудованием, что позволит выполнять испытательные полеты не только днем, но и ночью. В дополнение к этому в целях обеспечения безопасности полетов установлен новейший радиолокационный комплекс "ЛИРА-А10".

"Это уникальный проект, "Прогресс" стал первым предприятием холдинга, на котором мы провели масштабную реконструкцию аэродромной базы. Новая инфраструктура позволит заводу обеспечить строгое выполнение всех сроков по государственным и экспортным контрактам, а также дальнейший рост производственных возможностей. В этом году мы рассчитываем завершить аналогичные работы по модернизации аэродромной базы Роствертола", – заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"В результате реализации проекта значительно увеличилась пропускная способность летно-испытательной станции, проведенные работы позволят нам обеспечить сокращение производственных межоперационных циклов, что влечет за собой своевременное выполнение плана", – отметил управляющий директор ПАО ААК "Прогресс" Юрий Денисенко.

Аэродромная база прошла проверку соответствия требованиям, предъявляемым к аэродромам экспериментальной авиации, однако при прохождении дополнительной сертификации она может быть также использована в качестве аэродрома гражданской авиации. В случае принятия соответствующего решения краевыми властями, "Прогресс" сможет принимать пассажирские самолеты для региональных авиаперевозок. В настоящее время в Приморье в интересах гражданской авиации эксплуатируется лишь одна взлетно-посадочная полоса с высококачественным бетонным покрытием, аналогичным тому, что использовано на аэродромной базе "Прогресса".

На проект "Реконструкция аэродромной базы Арсеньев "Приморский" затрачено более 950 миллионов рублей, его реализация началась на "Прогрессе" еще в мае 2016 года в связи увеличением выпуска готовой продукции в 2,4 раза по сравнению с 2015 годом.

Напомним, что в начале февраля ААК "Прогресс" посетил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, который отметил, что предприятие обеспечено заказами до 2027 года.