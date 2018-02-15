Армения может попасть под американские санкции из-за оружейных сделок с Россией - СМИ



Президенты России и Армении Владимир Путин и Серж Саргсян на российской военной базе в Гюмри. Декабрь 2013 года.

Источник: Sputnik Президенты России и Армении Владимир Путин и Серж Саргсян на российской военной базе в Гюмри. Декабрь 2013 года.Источник: Sputnik

Ереван. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - США оповестили правительства и частные компании ряда стран об угрозе возможных санкций в случае "существенных сделок" с российскими компаниями, включенными в американский санкционный список.

"Применяя давление на Россию, конгресс показывает нашу обеспокоенность в связи с проявлением Россией агрессии по отношению к Украине, вмешательством во внутренние дела других стран и нарушением прав человека. Было оповещение правительствам и частным компаниям других стран о том, что в случае заключенных с внесенными список российскими компаниями существенных сделок возможно применение санкций", - сообщили армянской газете "Айкакан жаманак" в посольстве США в Ереване.

В декабре 2017 года президент Армении Серж Саргсян подписал закон о ратификации соглашения о предоставлении РФ республике государственного экспортного оборонного кредита в размере $100 млн на приобретение российского вооружения. Ранее РФ предоставила Армении государственный экспортный кредит в размере $200 млн на финансирование поставок российского вооружения.

"Если применяются санкции, то они, в основном, касаются не российских компаний, которые имели существенные сделки с военно-разведывательной сферой России. Цель этих санкций заключается в том, чтобы Россия понесла последствия за свои действия. Ограничивая возможности других стран по приобретению военно-разведывательных оборудований, мы лишаем Россию доходов от их продажи, которые могут быть использованы с целью продолжения международной кампании негативного влияния и дестабилизации", - говорится в сообщении американского посольства.

В Минобороны Армении изданию в связи этим заявили, что вопрос находится в плоскости МИД.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что "Ереван высоко оценивает сотрудничество со странами-партнерами".

Между тем министр финансов Армении Вардан Арамян заявил газете, что риск санкций существует.

"США имеют очень большое влияние на глобальную экономику, и неправильно думать, что, применяя санкции, они должны считаться с другими странами. США даже не считается с европейскими странами", - отметил он.

По словам В.Арамяна, в случае создания проблематичной для Армении ситуации будут начаты переговоры с американскими партнерами.

"Если создастся такая ситуация, то мы должны сесть, поговорить, поскольку в свое время были подобные ситуации в связи с отношениями с Ираном, когда эта страна находилась под международными санкциями. Риски всегда существуют", - заявил глава Минфина Армении.