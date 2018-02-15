Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Армения может попасть под американские санкции из-за оружейных сделок с Россией - СМИ

15.02.2018 Интерфакс-АВН 555 3
-1
Понравилась новость?
 0
Владимир Путин и Серж Саргсян
Президенты России и Армении Владимир Путин и Серж Саргсян на российской военной базе в Гюмри. Декабрь 2013 года.
Источник: Sputnik

Ереван. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - США оповестили правительства и частные компании ряда стран об угрозе возможных санкций в случае "существенных сделок" с российскими компаниями, включенными в американский санкционный список.

"Применяя давление на Россию, конгресс показывает нашу обеспокоенность в связи с проявлением Россией агрессии по отношению к Украине, вмешательством во внутренние дела других стран и нарушением прав человека. Было оповещение правительствам и частным компаниям других стран о том, что в случае заключенных с внесенными список российскими компаниями существенных сделок возможно применение санкций", - сообщили армянской газете "Айкакан жаманак" в посольстве США в Ереване.

В декабре 2017 года президент Армении Серж Саргсян подписал закон о ратификации соглашения о предоставлении РФ республике государственного экспортного оборонного кредита в размере $100 млн на приобретение российского вооружения. Ранее РФ предоставила Армении государственный экспортный кредит в размере $200 млн на финансирование поставок российского вооружения.

"Если применяются санкции, то они, в основном, касаются не российских компаний, которые имели существенные сделки с военно-разведывательной сферой России. Цель этих санкций заключается в том, чтобы Россия понесла последствия за свои действия. Ограничивая возможности других стран по приобретению военно-разведывательных оборудований, мы лишаем Россию доходов от их продажи, которые могут быть использованы с целью продолжения международной кампании негативного влияния и дестабилизации", - говорится в сообщении американского посольства.

В Минобороны Армении изданию в связи этим заявили, что вопрос находится в плоскости МИД.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что "Ереван высоко оценивает сотрудничество со странами-партнерами".

Между тем министр финансов Армении Вардан Арамян заявил газете, что риск санкций существует.

"США имеют очень большое влияние на глобальную экономику, и неправильно думать, что, применяя санкции, они должны считаться с другими странами. США даже не считается с европейскими странами", - отметил он.

По словам В.Арамяна, в случае создания проблематичной для Армении ситуации будут начаты переговоры с американскими партнерами.

"Если создастся такая ситуация, то мы должны сесть, поговорить, поскольку в свое время были подобные ситуации в связи с отношениями с Ираном, когда эта страна находилась под международными санкциями. Риски всегда существуют", - заявил глава Минфина Армении.
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Иран
Россия
США
Украина

  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Vadim Martinov
114
№1
15.02.2018 11:45
заголовок надо поменять на "охреневшие америкосы".
0
Сообщить модератору
RU
gerrfrost
3276
№2
15.02.2018 11:48
А Азербайджан тоже получит (получил) оповещение от богом избранных, или им можно у нас и Израиля оружие покупать?
0
Сообщить модератору
RU
ankh-andrej
1063
№3
15.02.2018 12:51
А Казахстан?
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.02 13:03
  • 52
ЧВК «Вагнера» и САА уничтожили боевиков, виновных в гибели Романа Филипова
  • 15.02 12:56
  • 7
Названы вес и стоимость экипировки российского солдата будущего
  • 15.02 12:51
  • 3
Армения может попасть под американские санкции из-за оружейных сделок с Россией - СМИ
  • 15.02 12:31
  • 2
Сирийский бумеранг
  • 15.02 12:03
  • 24
Ракетные "Квадраты" приняли участие в охоте на F-16I Sufa в Сирии
  • 15.02 11:50
  • 2
Раскрыта цель разбомбленных в Сирии российских наемников
  • 15.02 11:36
  • 5
ААК "Прогресс" в 2018-2019 годах произведет около 50 вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 15.02 11:09
  • 5
Раскрыта стоимость космодрома "Морской старт"
  • 15.02 10:54
  • 25
Проведены испытания модернизированной противоракеты ПРС-1М, которая заменит состоящие на вооружении 53Т6
  • 15.02 10:26
  • 47
Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
  • 15.02 10:15
  • 1
Серийное производство новой версии вертолета Ми-26 начнется в 2019 году
  • 15.02 10:13
  • 1
Зенитные комплексы отразили атаку
  • 15.02 10:10
  • 2
РКК «Энергия» предупредила о скором конце монополии России в космосе
  • 15.02 10:00
  • 3
Британские военные рассказали о способных "остановить Россию" танках
  • 15.02 07:54
  • 6
Производство авианосцев в Китае и Индии неотделимо от России? Российские специалисты врут
другие обсуждаемые темы