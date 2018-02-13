На Западе назвали "взрывное" оружие России, с которым нельзя тягаться



Испытательный пуск новой противоракеты ПРС-1М (53Т6М) разработки АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" (Екатеринбург; входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") с многоканального стрельбового комплекса (МКСК) 5Ж60П "Амур-П". Сары-Шаган, 12.02.2018.

Источник: Министерство обороны России Испытательный пуск новой противоракеты ПРС-1М (53Т6М) разработки АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" (Екатеринбург; входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") с многоканального стрельбового комплекса (МКСК) 5Ж60П "Амур-П". Сары-Шаган, 12.02.2018.Источник: Министерство обороны России

Успешные испытание новой усовершенствованной российской противоракеты произвели впечатление на западные СМИ.

Опубликованное видео Минобороны РФ ресурс News.com.au назвал "взрывным материалом", демонстрирующим силу, с которой не стоит тягаться. Противоракетная система предназначена для защиты Москвы от ракетного удара.

Старший аналитик в сфере стратегии оборонного потенциала Австралийского института стратегической политики доктор Малколм Дэвис пояснил, что проведенные испытания сильно озадачили Запад. По мнению эксперта, подобные противоракетные системы серьезно усложняют возможность западных стран для проведения ракетных и воздушных атак, по сравнению, например, с войной в Персидском заливе.

Также в публикации говорится, что такие системы позволяют противодействовать США и НАТО, а первый удар по России оказывается "неправдоподобным".

Напомним, ВКС России успешно испытали модернизированную противоракету системы ПРО, которая была запущена с казахстанского полигона Сары-Шаган и поразила в воздухе условную цель. Противоракета будет использоваться в системе ПРО Москвы и Центрального промышленного района России. Пока о ней известно немного, но уже появлялась информация о том, что скорость противоракеты составляет более 5,5 километра в секунду.

Руслан Мельников