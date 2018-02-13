Появились первые фото модернизированных ТОС-1А в частях ЦВО
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Фото: МО РФ
Ротный комплект из трех пусковых установок тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" поступил по Гособоронзаказу в полк радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Экипажи "Солнцепеков", укомплектованные военнослужащими по контракту, заблаговременно прошли обучение на новые образцы техники.
ТОС-1А, созданная на шасси танка Т-72, может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Система предназначена для поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника.
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13.02.2018
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