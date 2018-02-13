Контракт на новые французские бронированные машины VBMR Leger

Как сообщила французская компания Nexter Systems (KNDS), 12 февраля 2018 года она получила контракт Главного управления вооружений (Direction Générale de l’Armement - DGA) министерства обороны Франции на разработку и производство для вооруженных сил Франции перспективных бронированных машин VBMR Leger с колесной формулой 4х4.

Проектное изображение перспективной французской бронированной машины Nexter VBMR Leger с колесной формулой 4х4 в разведывательном варианте (с) Nexter Systems

Машина VBMR Leger станет третьим образцом перспективной колесной бронетехники французской армии в рамках программы SCORPION после ранее законтрактованных бронированных машин с колесной формулой 6х6 VBMR Griffon и EBRC Jaguar (которые будут производиться консорциумом Nexter, RTD и Thales).

Контракт был присужден Nexter по результатам тендера, в котором главными конкурентами выступали компании Renault Truck Defence (RTD, входит в состав группы Volvo, предлагала в тендере вариант своей машины ACMAT Bastion HM) и группа Thales (предлагала вариант известной австралийской машины Bushmaster). Фактически, как сообщалось, выбранный министерством обороны Франции проект VBMR Leger от Nexter является облегченным двухосным вариантом уже известной бронированной машины Nexter TITUS с колесной формулой 6х6.

Машина VBMR Leger будет разработана и производиться в пяти законтрактованных вариантах, включая патрульный (бронетранспортер), разведывательный, машина связи, машина РЭБ, санитарный. В дальнейшем возможна разработка еще нескольких вариантов (командирский, инженерный, машины передовых артиллерийских наблюдателей). Начало поставок в патрульном варианте запланировано на 2022 год. Согласно обнародованному на днях проекту французской государственной программы вооружений на период 2019-2025 годов, к 2025 году вооруженным силам Франции предполагается поставка 489 машин VBMR Leger (увеличение с ранее планировавшихся 358), а к 2030 году - 978 машин VBMR Leger. Стоимость одной машины в серийных закупках должна составлять от 500 до 700 тыс евро.

Детальные характеристики VBMR Leger пока не раскрываются, но французские СМИ сообщали, что машина должна иметь полный боевой вес около 15 тонн, усиленную противоминную защиту и вместимость в патрульном варинте 10 экипированных человек, оснащенных системой FELIN. Машина будет оснащена боевой сетевой информационной системой SCORPION (SICS) и дистанционно управляемым пулеметным модулем.

Машины VBMR Leger будут производиться на головном танкостроительном предприятии Nexter в Роане, подрядчиком в разработке и производстве ходовой части машины (подвеска и трансмиссия) выступит французская компания Texelis (Лимож).

Французская армия в период 2018-2031 годов предполагает приобрести 1668 бронированных машин VBMR Griffon (для замены парка БТР VAB) и 248 бронированных машин EBRC Jaguar (для замены пушечных бронированных машин AMX-10RC и ERC-90S).