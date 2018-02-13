В российском Центре по примирению в Сирии узнали о готовящейся химатаке в Идлибе
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Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Omar Haj Kadour
О готовящейся провокации военным сообщил житель населенного пункта Серакаб
ХМЕЙМИМ /Сирия/, 13 февраля. /ТАСС/. Боевики террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) при участии "Белых касок" готовят провокацию с использованием химического оружия в провинции Идлиб. Об этом сообщили во вторник в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ).
По данным Центра, вечером 12 февраля местный житель предупредил военных по телефону о готовящейся провокации с использованием отравляющих веществ для показа в эфире иностранного телеканала. Он сообщил, что ранее в этот же день боевики "Джебхат ан-Нусры" на трех автомобилях завезли в Серакаб более двадцати баллонов с хлором и средства индивидуальной защиты. "По словам звонившего, представители местного отделения "Белых касок" проводили репетиции "оказания первой помощи" в индивидуальных средствах защиты якобы "пострадавшим местным жителям" от отравления", - сказали в Центре.
"Все это говорит о том, что террористами "Джабхат ан-Нусра" совместно с "белокасочниками" готовится очередная провокация в провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ для обвинений сирийских властей в применении химоружия против местных жителей", - заявили российские военные.
Сириец также обратил внимание, что все снималось на камеры профессиональными телекорреспондентами, которые, комментируя действия представителей "Белых касок", надевали на микрофон чехол с надписью CNN. При этом между дублями корреспонденты советовались с кем-то по спутниковому телефону на английском языке.
Российские военные добавили, что "информация, полученная от жителя провинции Идлиб, вызывает серьезную озабоченность российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии".
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13.02.2018
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