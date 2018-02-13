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"Дочка" S7 рассчитывает завершить покупку "Морского старта" к концу марта - началу апреля

14.02.2018 ТАСС 188 0
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Морской старт
Плавучий космодром Морской старт.
Источник: © Фото : Sea Launch SA

Ранее сообщалось, что покупка проекта может быть завершена до февраля 2018 года

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Сделка по покупке компанией "С7 Космические транспортные системы" (дочерней структуры группы S7) проекта "Морской старт" может быть закрыта в конце марта - начале апреля 2018 года. Об этом генеральный директор компании Сергей Сопов сообщил в опубликованном во вторник интервью газете "Известия".

"Мы получили принципиальное решение от регулирующих органов США на покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт". В частности, получено разрешение от Госдепартамента США. Рассчитываем, что сделка будет закрыта в конце I - начале II квартала 2018 года", - сказал Сопов. Ранее сообщалось, что покупка "Морского старта" может быть завершена до февраля 2018 года.

Как отметил гендиректор компании, общая сумма инвестиций в его приобретение, включая вывод из консервации, составляет около $150 млн. "Вопрос о привлечении каких-либо дополнительных средств пока не обсуждается", - добавил он.

"Морской старт" - международный коммерческий проект ракетно-космического комплекса морского базирования. Для его реализации в 1995 году была создана одноименная компания, учредителями которой выступили американская корпорация Boeing, российская РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш". Летом 2009 года компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, после реорганизации в 2010 году ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия". В 2014 году запуски были приостановлены.

В конце сентября 2016 года группа компаний S7 подписала с группой Sea Launch контракт на покупку "Морского старта", предметом сделки стали плавучая платформа Odyssey, корабль Sea Launch Commander, наземное оборудование в порту Лонг-Бич (Калифорния), а также товарный знак Sea Launch.

Возобновление запусков с плавучего космодрома намечено на 2019 год. В течение первых пяти лет планируется провести 10-12 пусков по проекту.
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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Украина
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Boeing
КБ "Южное"
Энергия РКК
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