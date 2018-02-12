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Назван главный секрет "Искандера"

13.02.2018 Российская газета 680 0
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ОТРК "Искандер"
ОТРК "Искандер".
Источник: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Россия уже обладает гиперзвуковым оружием. Разработчик раскрыл одну из секретных характеристик оперативно-тактического комплекса "Искандер": скорость полета его ракеты достигает 6 Маха.

- Это первая в мире ракета, летающая с такой скоростью, управляемая на всей траектории полета и с минимальной эффективной поверхностью рассеивания (ЭПР), - рассказал один из разработчиков комплекса "Искандер-М" Валерий Дробинога. ЭПР отражает заметность объекта для радаров. Полностью невидимых предметов пока создать не удалось, но стелс-технологии могут превратить ракету в цель размером со сложенный зонтик, которую с трудом разглядит большой радар ПВО и не заметит маломощная головка наведения зенитной ракеты.

Это лишь один из аспектов знаменитой неуязвимости ОТРК "Искандер". Главное достоинство комплекса - неотвратимость. Выпущенную им ракету невозможно остановить ни существующими, ни перспективными средствами ПРО. Она прилетит к назначенной цели и поразит ее с высокой точностью.

Полетные задания для ракет готовят в специальном грузовике, входящем в состав ОТРК. В просторном светлом кунге за большими мониторами сидят операторы, сообщающие ракете, куда направить удар. "Сперва задается точка старта, затем обозначаются зоны работы ПРО и, наконец, обозначается цель. Затем прокладывается маршрут и изделие направляется в цель", - объяснил офицер. Загрузка полетного задания занимает не более пяти минут.

- Первым делом расчет пусковой установки запускает турбину и опускает домкраты, - рассказал командир ракетной бригады. Все управление осуществляется из кабины, тем не менее расчет работает в шлемах и бронежилетах - предосторожность на тот случай, если в этот деликатный момент рядом окажутся диверсанты. Когда домкраты упрутся в землю, раскроется крыша 12-метровой машины: полностью или наполовину - в зависимости от числа запускаемых ракет. Мощный гидроприводы поднимают четырехтонный снаряд в вертикальное положение быстрее, чем вы читаете об этом.

Ракета покидает пусковую установку с чудовищным ускорением - стартовый участок самый опасный. Хитрая конструкция, специальное покрытие и особая краска превращают семиметровую ракету в маленькую черточку на экране радара. Черточка быстро уходит на 50-километровую высоту, разворачивается там и начинает пикирование на цель. В отличие от "Тополя" или "Ярса", чьи боеголовки падают с орбиты, повинуясь исключительно законам физики, "Искандер" продолжает интенсивно маневрировать по непредсказуемой траектории.

- Мы не знаем, где окажется ракета в следующий момент, она это решает сама, - признались телеканалу "Звезда" в коломенском КБ Машиностроения, где создали "Искандер". На инженерном языке это называется "действия по незакономерному принципу". Перегрузки при маневрировании колеблются в пределах 20-30 единиц. Для уничтожения "Искандера" ракета-перехватчик должна вертеться как минимум вдвое быстрее, но таких пока нет.

В арсенале "Искандера" есть и крылатая ракета, летающая по настильной траектории. В течение минуты одна боевая машина комплекса может выстрелить две ракеты любого типа по разным целям. Также пусковую установку "Искандера" сопровождают транспортно-заряжающая машина с запасными ракетами, машина теподдержки и жилой грузовик с защитой от мороза и ядерного нападения.


Антон Валагин
12.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
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Искандер
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