Названы последствия отмены уникального запуска "Прогресса"



Стыковка космического грузовика Прогресс-МС с МКС. Архивное фото.

Источник: © Фото : пресс-служба АО "Российские космические системы" Стыковка космического грузовика Прогресс-МС с МКС. Архивное фото.Источник: © Фото : пресс-служба АО "Российские космические системы"

Перенос запуска "Прогресса МС-08" на 13 февраля повлечет изменения в графике работы астронавтов НАСА на МКС. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Как пишет агентство, запланированный на 15 февраля выход астронавтов в открытый космос, вероятно, будет отложен, чтобы "Прогресс МС-08" смог пристыковаться к орбитальной станции, реализовав традиционную двухсуточную схему приближения к ней.

Запуск космического грузовика "Прогресс МС-08" к МКС, запланированный на 11 февраля, перенесли, по предварительным данным, из-за возможного сбоя в блоке системы управления ракеты-носителя при переходе с наземного на бортовое питание. Работники космодрома Байконур ждут прибытия компонентов для замены неисправного блока.

Как отмечали в "Роскосмосе", корабль должен был впервые в истории достигнуть МКС за 3,5 часа благодаря новой укороченной двухвитковой схеме. На сегодняшний день традиционной считается четырехвитковая схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.