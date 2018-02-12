Истребители Тихоокеанского флота на Камчатке "сбили самолет-нарушитель" в ходе учений



Самолет МиГ-31.

Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/ Самолет МиГ-31.Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/

Петропавловск-Камчатский. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - На Камчатке проведена плановая тренировка дежурных сил морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), в ходе которой летчики-истребители выполнили перехват условного нарушителя воздушного пространства России, сообщает в понедельник пресс-служба ТОФ.

"В роли нарушителя воздушной границы выступил самолет МиГ-31 морской авиации ТОФ, который в ночное время суток имитировал проникновение в воздушное пространство России", - говорится в сообщении.

На перехват условного нарушителя по тревоге с камчатского аэродрома Елизово были подняты экипажи всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые обнаружили цель, идентифицировали ее и сопровождали.

"Один из перехватчиков в ходе тренировки произвел по самолету-нарушителю электронный пуск ракет", - отмечают в пресс-службе.

Для усложнения задачи экипажи МиГ-31 осуществляли поиск и уничтожение "нарушителя" самостоятельно с минимальным привлечением возможностей наземных средств ПВО.