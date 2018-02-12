Истребители Тихоокеанского флота на Камчатке "сбили самолет-нарушитель" в ходе учений
|
|
Самолет МиГ-31.
Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/
Петропавловск-Камчатский. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - На Камчатке проведена плановая тренировка дежурных сил морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), в ходе которой летчики-истребители выполнили перехват условного нарушителя воздушного пространства России, сообщает в понедельник пресс-служба ТОФ.
"В роли нарушителя воздушной границы выступил самолет МиГ-31 морской авиации ТОФ, который в ночное время суток имитировал проникновение в воздушное пространство России", - говорится в сообщении.
На перехват условного нарушителя по тревоге с камчатского аэродрома Елизово были подняты экипажи всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые обнаружили цель, идентифицировали ее и сопровождали.
"Один из перехватчиков в ходе тренировки произвел по самолету-нарушителю электронный пуск ракет", - отмечают в пресс-службе.
Для усложнения задачи экипажи МиГ-31 осуществляли поиск и уничтожение "нарушителя" самостоятельно с минимальным привлечением возможностей наземных средств ПВО.
|
12.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.12.2017 Морская авиация Тихоокеанского флота отразила условный ракетный удар по Камчатке
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
20.12.2017 На Аляску свысока. Зачем Россия формирует на Камчатке новую воздушную армию
19.12.2017 Охота на "Огайо". Как морская авиация России выслеживает подлодки США
28.11.2017 Тотальное перевооружение. Какую технику получила Армия России в 2017-м
09.11.2017 Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
06.10.2017 Над всей Россией: зачем Минобороны "встряхнуло" дальнюю авиацию
17.08.2017 Авиация Тихоокеанского флота потренировалась летать в циклоне