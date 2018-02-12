Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Истребители Тихоокеанского флота на Камчатке "сбили самолет-нарушитель" в ходе учений

13.02.2018 Интерфакс-АВН 272 0
0
Понравилась новость?
 +1
МиГ-31
Самолет МиГ-31.
Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/

Петропавловск-Камчатский. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - На Камчатке проведена плановая тренировка дежурных сил морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), в ходе которой летчики-истребители выполнили перехват условного нарушителя воздушного пространства России, сообщает в понедельник пресс-служба ТОФ.

"В роли нарушителя воздушной границы выступил самолет МиГ-31 морской авиации ТОФ, который в ночное время суток имитировал проникновение в воздушное пространство России", - говорится в сообщении.

На перехват условного нарушителя по тревоге с камчатского аэродрома Елизово были подняты экипажи всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые обнаружили цель, идентифицировали ее и сопровождали.

"Один из перехватчиков в ходе тренировки произвел по самолету-нарушителю электронный пуск ракет", - отмечают в пресс-службе.

Для усложнения задачи экипажи МиГ-31 осуществляли поиск и уничтожение "нарушителя" самостоятельно с минимальным привлечением возможностей наземных средств ПВО.
12.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Проекты
Военные учения
ТОФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 12:47
  • 24
Пара слов о проекте перспективного бомбардировщика ПАК ДА
  • 13.02 12:32
  • 2
Сингапур показал БМП нового поколения
  • 13.02 12:31
  • 21
Иран надеется, что Россия как можно скорее решит вопрос о поставке SSJ-100
  • 13.02 12:20
  • 123
Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР
  • 13.02 12:14
  • 1
Ракетные "Квадраты" приняли участие в охоте на F-16I Sufa в Сирии
  • 13.02 12:09
  • 1293
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.02 12:08
  • 1
Глава Ростеха: Россия может продавать С-400 и США, если они этого захотят
  • 13.02 12:01
  • 4
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 13.02 11:47
  • 4
Насколько безопасен в эксплуатации самолет Ан-148
  • 13.02 11:38
  • 2
Начато строительство головного израильского корвета проекта Saar 6
  • 13.02 11:16
  • 25
За последние пять лет для ВФМ построили более 60 кораблей и катеров
  • 13.02 11:11
  • 16
Сирия: части САА и «ЧВК Вагнера» передислоцированы к границе с Израилем
  • 13.02 10:13
  • 18
Илон Маск объяснил космический провал СССР
  • 13.02 09:34
  • 6260
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.02 08:20
  • 1
Разработчик военных лазеров академик Гаранин получил грамоту правительства
другие обсуждаемые темы