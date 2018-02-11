СМИ сообщили об "идеальном" оружии против российских подлодок
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Подлодка проект 677 "Лада". Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"
Американские эксперты считают, что создано "идеальное" оружие против бесшумных российских подлодок класса "Варшавянка" и "Лада"
Речь идет о морском беспилотнике, который в конце января получило научно-исследовательское управление ВМС США, сообщает издание National Interest.
Как уже сообщала "РГ", разработка этого комплекса велась с 2010 года в рамках проекта ACTUV совместно Агентством перспективных оборонных разработок и научно-исследовательским управлением ВМС США.
Робот получил название "Морской охотник". Его длина составляет около 40 метров и аппарат способен развивать скорость до 27 узлов. Главным его преимуществом по сравнению с традиционными эсминцами является относительно низкая стоимость эксплуатации.
Ежедневное обслуживание беспилотного корабля обойдется ВМС США в 15-20 тысяч долларов, в то время как эскадренный миноносец требует ежедневных затрат в размере 700 тысяч долларов.
Американские эксперты считают, что "Морской охотник" может быть принят на вооружение ВМС США уже в этом году. Кроме того, в декабре прошлого года американский флот заключил контракт на разработку еще одного беспилотного корабля под предварительным названием "Морской охотник - 2".
Однако, мнение заокеанских экспертов вызывает сомнения у наших специалистов. Прежде всего потому, что российские дизель-электрические подводные лодки, отличающиеся малошумностью, тоже постоянно совершенствуются.
Например. если нашу субмарину проекта 636.3 "Варшавянка" в НАТО до сих пор называют "Черной дырой" за ее незаметность, то новейшие дизель-электрические подводные лодки проекта 677 "Лада" отличаются еще меньшим уровнем шума.
Этот проект был разработан в петербургском "ЦКБ МТ "Рубин", а строительство первых субмарин - "Санкт-Петербург", "Кронштадт" и "Великие Луки" было поручено ОАО "Адмиралтейские верфи".
Как ранее сообщил генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков, по скрытности и малошумности "Лада" превзойдет "Варшавянки" благодаря современному противогидролокационному покрытию, использованию при строительстве новых технологий и материалов, а также установке на субмаринах усовершенствованного гидроакустического комплекса.
Дмитрий Григорьев
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11.02.2018
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