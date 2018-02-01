Новый американский робот - охотник за подлодками попал на видео



Источник: rg.ru Источник: rg.ru

В сети появилось интересное видео испытаний нового американского оружия. Это роботизированный комплекс, предназначенный для поиска и преследования "тихих" дизель-электрических подводных лодок.

Разработка этого комплекса велась с 2010 года в рамках проекта ACTUV совместно Агентством перспективных оборонных разработок и научно-исследовательским управлением ВМС США.

Испытания опытного образца, получившего имя "Си Хантер", начались в 2016 году. Аппарат построен по схеме "тримаран" с двумя вынесенными в стороны поплавками.

Сообщается, что его длина составляет около 40 метров и аппарат способен развивать скорость до 27 узлов.

Робот оснащен различными сонарами и навигационным оборудованием. Более конкретная информация о возможностях этого оборудования не сообщается.

Стоит добавить, что аналогичный роботизированный охотник за субмаринами создается и в России, в лаборатории перспективной подводной робототехники на базе института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН.

Российский аппарат представляет собой беспилотную субмарину и будет передвигаться как активно, так и планировать в режиме глайдера. Приемник на ее борту станет обнаруживать цели на основе анализа пространственно-временной структуры энергетических звуковых полей.

Дмитрий Григорьев