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Путин добавил в центральный аппарат Минобороны 200 гражданских госслужащих

12.02.2018 РИА Новости 212 0
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Министерство обороны России. Архивное фото
Министерство обороны России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Численность центрального аппарата Минобороны России указом президента РФ увеличена с 10540 до 10740 человек, штат дополнен должностями федеральных гражданских госслужащих, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин издал указ №60 "О внесении изменений в указ президента РФ от 16 августа 2004 года №1082 "Вопросы министерства обороны РФ", который вступил в силу со дня его подписания 9 февраля.

"Установить предельную численность центрального аппарата министерства обороны Российской Федерации в количестве 10740 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий)", - сказано в тексте документа, опубликованном на правовом портале.

Указ главы российского государства предусматривает наличие в структурах центрального аппарата Минобороны федеральных государственных гражданских служащих в количестве 4930 человек.

Ранее численность центрального аппарата российского военного ведомства определялась указом президента РФ в количестве 10540 человек (в том числе 4730 федеральных гражданских госслужащих).
09.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир

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