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Американские ученые разработали новую программу для поиска гравитационных волн

12.02.2018 ТАСС 199 0
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Эмблема Национального Управления Аэронавтики и Космонавтики США (National Aeronautics and Space Administration).

По информации интернет-портала Space.com, новая методика позволит значительно быстрее засекать космические катаклизмы и определять их характер

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Новую компьютерную программу, позволяющую обнаруживать и анализировать гравитационные волны, возникающие при столкновениях космических объектов, разработали американские ученые. Как сообщил интернет-портал Space.com, новая методика, получившая название "глубокое фильтрование" (Deep Filtering), позволит значительно быстрее, чем раньше - буквально в течение секунд - засекать такие космические катаклизмы и определять их характер.

Как сообщил в интервью Space.com астрофизик из Национального центра по использованию суперкомпьютеров в штате Иллинойс Элиу Уэрта, программа позволит засекать столкновения одиночных космических объектов, в результате которых возникают гравитационные волны. В то же время, по его словам, вряд ли будет возможно засекать такие явления в тех районах, где звезды расположены сравнительно близко друг от друга, например, в центральных областях галактик.

Программа с элементами искусственного интеллекта, получившая название The Einstein Kit, была использована на суперкомпьютере The Blue Waters для анализа процессов, возникающих при слиянии двух черных дыр - областей пространства-времени, где гравитационное притяжение настолько велико, что покинуть эти области не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света.

Гравитационные волны от столкновения черных дыр были впервые зарегистрированы детекторами LIGO (Laser Interferometric Gravitational Wave Observatory) в США в 2015 году. Американские физики Райнер Вайсс, Кип Торн и Берри Бэриш стали в 2017 году лауреатами Нобелевской премии по физике за решающий вклад в проект LIGO, а также "наблюдение за гравитационными волнами".
09.02.2018
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принадлежат ТАСС
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