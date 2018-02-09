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Минобороны планирует ежегодно закупать по 200 танков

12.02.2018 РИА Новости 288 0
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Танки Т-72. Архивное фото
Танки Т-72. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Брага

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 фев - РИА Новости. Минобороны России в ближайшие годы будет закупать около 200 танков различных модификаций в год, сообщил замглавы военного ведомства РФ Юрий Борисов.

"Задача (у "Уралвагонзавода") одна - выполнить все задачи по государственному оборонному заказу, мы в среднем будем закупать в ближайшие годы около 200 танков различных модификаций в год", - сказал Борисов журналистам в пятницу в ходе посещения предприятия.

По его словам, "Уралвагонзавод" в настоящее время успешно решает вопросы с импортозамещением.

"Также нужно не испортить нам праздник 9 Мая: вовремя подготовить все праздничные машины. Будет новинка, надо показать боевую машину поддержки танков (БМПТ). Она, кстати, неплохо себя зарекомендовала в сирийском конфликте", - сказал Борисов.

Он добавил, что завод также имеет экспортные контракты и намерен их в срок исполнять.
09.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Гособоронзаказ

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