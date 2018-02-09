Минобороны планирует ежегодно закупать по 200 танков
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Танки Т-72. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Брага
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 фев - РИА Новости. Минобороны России в ближайшие годы будет закупать около 200 танков различных модификаций в год, сообщил замглавы военного ведомства РФ Юрий Борисов.
"Задача (у "Уралвагонзавода") одна - выполнить все задачи по государственному оборонному заказу, мы в среднем будем закупать в ближайшие годы около 200 танков различных модификаций в год", - сказал Борисов журналистам в пятницу в ходе посещения предприятия.
По его словам, "Уралвагонзавод" в настоящее время успешно решает вопросы с импортозамещением.
"Также нужно не испортить нам праздник 9 Мая: вовремя подготовить все праздничные машины. Будет новинка, надо показать боевую машину поддержки танков (БМПТ). Она, кстати, неплохо себя зарекомендовала в сирийском конфликте", - сказал Борисов.
Он добавил, что завод также имеет экспортные контракты и намерен их в срок исполнять.
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09.02.2018
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