Проверено в Сирии, с расчетом на Арктику



Юрий Борисов

Источник: Дмитрий Серебряков/ТАСС Юрий БорисовИсточник: Дмитрий Серебряков/ТАСС

"Задира" и "Скорость" дали о себе знать на "Армии-2017"

Международный военно-технический форум перевалил через экватор. 24 августа подписаны 23 государственных контракта и 3 дополнительных соглашения с 17 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 170 млрд. рублей. О том, как новые заказы отразятся на развитии Вооруженных Сил, рассказал заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов.

Контракты и соглашения о поставках ВВСТ подписаны с "Уралвагонзаводом", Конструкторским бюро машиностроения, ОКБ "Новатор", Машиностроительным заводом "Арсенал", Зеленодольским судостроительным, МВЗ им. Миля, КамАЗом, другими крупными предприятиями. Вооруженные Силы получат самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники.

Всепогодное высокоточное применение всех типов ракет и боеприпасов, наведение их на цель обеспечит межвидовый радиопеленгационный метеорологический комплекс 1Б77 Уральского производственного предприятия "Вектор".

Малые ракетные корабли проекта 22800 Зеленодольского судостроительного завода оснащены универсальными пусковыми установками с возможностью применения хорошо зарекомендовавших себя высокоточных ракет "Калибр" и "Оникс", а также мощным артиллерийским комплексом.

На Московском вертолетном заводе им. М.Л. Миля по заданию Минобороны будет проведена НИР "Скорость", в результате чего появится научно-технический задел для создания летательного аппарата нового типа. Платформа армейского вертолета должна обеспечить российским винтокрылам скорость до 400 км/час. Это серьезная научно-техническая проблема. Пока, как известно, рекорд принадлежит фирме Сикорского (США). Но у нас уже есть летающая лаборатория, которая приближается к заданным скоростям.

В 2019 году появятся первые серийные образцы самолета пятого поколения Су-57. На втором этапе госиспытаний на нем будет установлен уже новый двигатель.

Крайне интересна ОКР "Задира-16", которую выполнит Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров). В результате должен появиться необычный боевой комплекс на новых физических принципах.

Впервые в интересах Сухопутных войск закупаются боевая машина поддержки танков, созданная Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения", БМП-3 с боевым дистанционно-управляемым модулем "Эпоха", спроектированная в тульском КБП. Для Сухопутных войск будут изготовлены и поставлены ОБТ Т-90М. Произведен капитальный ремонт с модернизацией танков Т-72Б, Т-80БВ и Т-90. Общая сумма заключаемых в этих целях контрактов превышает 24 млрд. рублей. Впервые Сухопутные войска получат в опытно-войсковую эксплуатацию модернизированные боевые машины пехоты, оснащенные дистанционно-управляемым боевым модулем с современным ракетно-пушечным вооружением.

По госпрограмме вооружения созданы три новых платформы автобронетанковой техники, которые определят тенденции ее развития на долгие годы. Сегодня проходит опытно-боевая эксплуатация изделий. "За последние пять лет мы достаточно серьезно подтянули как размещение гособоронзаказа, так и его выполнение. По результатам 2016 года абсолютное большинство предприятий научилось работать с МО РФ в строго установленные сроки и сдавать продукцию в конце года, – сказал Юрий Борисов. – Лишь 3 % изделий переносятся по тем или иным причинам на следующий год. Есть, конечно, и субъективные причины, неумение организовать работу на головном предприятии и в кооперации, что становится причиной срывов поставок. Бывает, деньги получены, а продукция не готова. Мы боремся с этим явлением, серьезно реагируем, вплоть до создания комиссий Минобороны и Генеральной прокуратуры и заведения уголовных дел".

Особое внимание уделяется оснащению частей и подразделений, предназначенных для выполнения задач в арктической зоне. Для этого с Камским автомобильным заводом заключен государственный контракт на изготовление и поставку модификации автомобиля КамАЗ-5350, специально разработанного для особо холодных климатических условий.

Органы военного управления провели обстоятельный анализ гособоронзаказа с уточнением потребностей ВС РФ по закупке, ремонту вооружения и военной техники, выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Учтены результаты эксплуатации ВВСТ, возможности отечественной промышленности и общая экономическая ситуация.

Отвечая на вопрос "Военно-промышленного курьера", Юрий Борисов подтвердил, что почти все образцы закупаемой техники прошли боевое крещение в сирийском конфликте. Это уникальный опыт. Боевая отработка ТТХ – лучшее испытание. "Не буду скрывать, фактически все новинки мы пропустили через сирийский конфликт, чтобы посмотреть, как они себя ведут. Свыше 600 образцов прошли там обкатку". Речь о вертолетах, средствах поражения, РСЗО, бронетанковой технике, защищенных автомобилях, экипировке для личного состава и многом другом. На базе Хмеймим постоянно находятся представители ОПК России. От ряда образцов ВВСТ пришлось отказаться. Практика показала, что они не выдерживают предъявляемых требований.

Все это говорит о том, что сирийский опыт дал серьезный толчок развитию современного вооружения Российской армии. И как результат – повышенный интерес к нему на международных рынках. Сейчас прорабатываются новые контракты по Су-35, Су-34, есть зарубежные заявки на стрелковое вооружение, бронетехнику. И это – лишь первые результаты работы международного военно-технического форума "Армия-2017".

Олег ФАЛИЧЕВ, корреспондент "ВПК"

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 33 (697) за 30 августа 2017 года