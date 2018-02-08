Разработанная РКС телекомандная система связала с Землей запущенные с "Восточного" спутники "Канопус-В"



Очаги возгораний на территории Ямало-Ненецкого АО в августе 2017 года зафиксированные с помощью радиометра МСУ-ИК-СРМ космического аппарата ДЗЗ "Канопус-В-ИК".

Источник: http://spacecorp.ru/ Очаги возгораний на территории Ямало-Ненецкого АО в августе 2017 года зафиксированные с помощью радиометра МСУ-ИК-СРМ космического аппарата ДЗЗ "Канопус-В-ИК".Источник: http://spacecorp.ru/

Москва. 8 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Специалисты холдинга "Российские космические системы" и корпорации ВНИИЭМ (оба входят в госкорпорацию "РОСКОСМОС") приняли телеметрическую информацию и передали первые команды управления на спутники "Канопус-В" №3 и "Канопус-В" №4, сообщает пресс-служба РКС.

"Уже на втором витке вокруг Земли спутники передали на Землю телеметрию, приемники командной измерительной системы вошли в захват и началась передача командной информации на борт. Следующим этапом испытания аппаратов станет включение созданной специалистами РКС высокоскоростной радиолинии", - сказал директор проектов по созданию телеметрических систем и комплексов - заместитель генконструктора Олег Хромов

Он отметил, что с ее помощью на Землю будут переданы первые снимки установленных на "Канопусах" панхроматических и многозональных сканирующих систем.

По информации пресс-службы, разработанная в РКС телекомандная система управления и телеметрии успешно используется на шести работающих в космосе аппаратах, в том числе на "Канопус-В" №1, который уже более чем на полгода превысил запланированный срок активного существования и продолжает передавать на Землю ценную информацию.

"Запущенные с космодрома "Восточный" 1 февраля "Канопус-В" №3 и №4 сейчас проходят летные испытания, которые, как ожидается, продлятся два-три месяца. После этого будет приниматься решение об их сдаче в эксплуатацию", - информирует пресс-служба.

Сообщается, что в РКС уже завершилось изготовление комплектов телекомандной системы для космических аппаратов "Канопус-В" №5 и №6, запуск которых, как ожидается, будет осуществлен в этом году.

Спутники серии "Канопус-В" относятся к классу аппаратов дистанционного зондирования Земли. Они применяются для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Пользователями информации аппаратов серии "Канопус-В" являются МЧС, министерство природных ресурсов и экологии, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Российская академия наук, а также другие ведомства и коммерческие заказчики.