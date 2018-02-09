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За последние пять лет для ВФМ построили более 60 кораблей и катеров

09.02.2018 РИА Новости 306 1
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Владимир Королев
Владимир Королев.
Источник: © Фото из архива/Лев Федосеев/ТАСС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Более 60 боевых кораблей и катеров было построено за последние пять лет для ВФМ РФ, сообщил главнокомандующий Владимир Королев на церемонии открытия IV коллегии музеев военно-морской направленности.

"За это время было построено более 60 боевых кораблей и катеров, в том числе три ракетных подводных лодки стратегического назначения, семь многоцелевых подводных лодок, 14 надводных кораблей и 39 боевых катеров", - сказал он.

По словам главкома, оснащенность морской авиации ВМФ современной техникой выросла более чем в полтора раза.

"Переоснащение береговых войск ВМФ на современные ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" позволило не только повысить уровень оснащения современной техникой до 96%, но и создать так называемые зоны воспрещения доступа кораблей противника практически во всех морях, прилегающих к российским берегам", - сказал Королев.
08.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бастион

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
ID: 3396
384
№1
09.02.2018 12:35
Надо было и шлюпки включить в перечень.
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