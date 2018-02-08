Россия скоро поставит Ираку 46 танков Т-90С
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Танк Т-90С. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Владыкин
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Посол России в Багдаде Максим Максимов сообщил, что Москва скоро поставит Ираку 46 танков Т-90С.
Дипломат отметил, что контракт на поставку этих танков в настоящее время "успешно реализуется".
"В скором времени первая партия техники в количестве 46 единиц прибудет в Ирак", - рассказал посол в интервью РИА Новости.
По его словам, в Москве рассчитывают на дальнейшее военно-техническое сотрудничество с Багдадом. "Надеюсь, с иракской стороны поступят новые заявки на закупки вооружений отечественных производителей. Это же касается и ЗРК С-400 "Триумф", - сказал Максимов.
Он напомнил, что Россия уже поставила иракскому правительству "большое количество военной техники, которая хорошо зарекомендовала себя на полях сражений против ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка - ред.) в Ираке". Речь идет, по его словам, о вертолетах МИ-35М и МИ-28Н, штурмовиках СУ-25, ПТРК "Корнет-Э" и другой продукции военного назначения.
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08.02.2018
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