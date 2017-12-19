Багдад заинтересован в российской бронетехнике, артиллерии и авиации



Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" ВС Ирака.

Источник: imp-navigator.livejournal.com Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" ВС Ирака.Источник: imp-navigator.livejournal.com

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ирак заинтересован в поставках широкого спектра российского вооружения, включая танки Т-90С, самоходные гаубицы "Мста", штурмовики Су-25 и комплексы ПВО "Панцирь-С1", считают в Центре анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО, Россия).

Ранее генсек министерства обороны Ирака генерал Мухаммед Джавад аль-Абади встретился с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрием Шугаевым для обсуждения текущих и планируемых поставок российского оружия Багдаду.

"Учитывая задачи, возлагаемые сегодня на Вооруженные силы Ирака, как в рамках борьбы с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России), так и обеспечения региональной стабильности, для Багдада представлял бы интерес широкий спектр российских вооружений. В первую очередь это танки Т-90С, самоходные гаубицы "Мста", миномёты калибра 120 и 82 миллиметра, тяжелые огнемётные системы "ТОС-1А", - сказал РИА Новости представитель ЦАМТО.

Говоря об авиатехнике, к которой проявляет интерес Багдад, представитель ЦАМТО назвал штурмовики Су-25, ударные вертолеты Ми-35 и Ми28НЭ, а также военно-транспортные машины Ми-17. По его мнению, из средств ПВО иракская сторона могла бы приобрести зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", а также противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э".

Эксперт подчеркнул, что приведённый им перечень вооружений, основанный на стоящих перед иракской армией задачах, не является окончательным списком оружия, в котором нуждаются ВС Ирака, и в ходе переговоров Багдад может сформулировать конкретные запросы на военную технику российского производства.

"Учитывая, что иракский офицерский корпус хорошо знаком с советской и российской военной техникой, которая оптимально подходит для этого театра военных действий, Москва является одним из самых важнейших и надёжных партнеров Багдада в сфере ВТС", - сказал он.

В ЦАМТО пояснили, что Ирак придает приоритетное значение военно-техническому сотрудничеству с Россией, поскольку Москва, предоставляя те или системы оружия, гарантировано осуществляет их сервисное обслуживание и модернизацию на протяжении всего жизненного цикла (порядка 20-30 лет), не связывая при этом Багдад какими-либо односторонними политическими обязательствами. Говоря о платежеспособности иракской стороны, собеседник агентства подчеркнул, что эта нефтедобывающая страна обладает достаточными золотовалютными ресурсами, чтобы оплатить названные вооружения за счёт прямых взаиморасчетов.