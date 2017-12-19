Багдад заинтересован в российской бронетехнике, артиллерии и авиации
|
|
Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" ВС Ирака.
Источник: imp-navigator.livejournal.com
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ирак заинтересован в поставках широкого спектра российского вооружения, включая танки Т-90С, самоходные гаубицы "Мста", штурмовики Су-25 и комплексы ПВО "Панцирь-С1", считают в Центре анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО, Россия).
Ранее генсек министерства обороны Ирака генерал Мухаммед Джавад аль-Абади встретился с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрием Шугаевым для обсуждения текущих и планируемых поставок российского оружия Багдаду.
"Учитывая задачи, возлагаемые сегодня на Вооруженные силы Ирака, как в рамках борьбы с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России), так и обеспечения региональной стабильности, для Багдада представлял бы интерес широкий спектр российских вооружений. В первую очередь это танки Т-90С, самоходные гаубицы "Мста", миномёты калибра 120 и 82 миллиметра, тяжелые огнемётные системы "ТОС-1А", - сказал РИА Новости представитель ЦАМТО.
Говоря об авиатехнике, к которой проявляет интерес Багдад, представитель ЦАМТО назвал штурмовики Су-25, ударные вертолеты Ми-35 и Ми28НЭ, а также военно-транспортные машины Ми-17. По его мнению, из средств ПВО иракская сторона могла бы приобрести зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", а также противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э".
Эксперт подчеркнул, что приведённый им перечень вооружений, основанный на стоящих перед иракской армией задачах, не является окончательным списком оружия, в котором нуждаются ВС Ирака, и в ходе переговоров Багдад может сформулировать конкретные запросы на военную технику российского производства.
"Учитывая, что иракский офицерский корпус хорошо знаком с советской и российской военной техникой, которая оптимально подходит для этого театра военных действий, Москва является одним из самых важнейших и надёжных партнеров Багдада в сфере ВТС", - сказал он.
В ЦАМТО пояснили, что Ирак придает приоритетное значение военно-техническому сотрудничеству с Россией, поскольку Москва, предоставляя те или системы оружия, гарантировано осуществляет их сервисное обслуживание и модернизацию на протяжении всего жизненного цикла (порядка 20-30 лет), не связывая при этом Багдад какими-либо односторонними политическими обязательствами. Говоря о платежеспособности иракской стороны, собеседник агентства подчеркнул, что эта нефтедобывающая страна обладает достаточными золотовалютными ресурсами, чтобы оплатить названные вооружения за счёт прямых взаиморасчетов.
|
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.11.2015 От «Иглы» до авианосца — часть III
03.06.2015 Проекция силы
28.01.2015 Русские сезоны ВТС
12.04.2012 На выставке DSA-2012 в Куала-Лумпуре будут представлены 17 российских организаций
01.09.2017 В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
23.06.2016 Россия представила в Регистр ООН отчет по поставкам ВиВТ за 2015 год
18.11.2015 От «Иглы» до авианосца — часть IV
17.07.2013 Рекордные показатели ВТС-2012