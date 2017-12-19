Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Багдад заинтересован в российской бронетехнике, артиллерии и авиации

20.12.2017 РИА Новости 397 0
0
Понравилась новость?
 0
ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" ВС Ирака.
Источник: imp-navigator.livejournal.com

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ирак заинтересован в поставках широкого спектра российского вооружения, включая танки Т-90С, самоходные гаубицы "Мста", штурмовики Су-25 и комплексы ПВО "Панцирь-С1", считают в Центре анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО, Россия).

Ранее генсек министерства обороны Ирака генерал Мухаммед Джавад аль-Абади встретился с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрием Шугаевым для обсуждения текущих и планируемых поставок российского оружия Багдаду.

"Учитывая задачи, возлагаемые сегодня на Вооруженные силы Ирака, как в рамках борьбы с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России), так и обеспечения региональной стабильности, для Багдада представлял бы интерес широкий спектр российских вооружений. В первую очередь это танки Т-90С, самоходные гаубицы "Мста", миномёты калибра 120 и 82 миллиметра, тяжелые огнемётные системы "ТОС-1А", - сказал РИА Новости представитель ЦАМТО.

Говоря об авиатехнике, к которой проявляет интерес Багдад, представитель ЦАМТО назвал штурмовики Су-25, ударные вертолеты Ми-35 и Ми28НЭ, а также военно-транспортные машины Ми-17. По его мнению, из средств ПВО иракская сторона могла бы приобрести зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", а также противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э".

Эксперт подчеркнул, что приведённый им перечень вооружений, основанный на стоящих перед иракской армией задачах, не является окончательным списком оружия, в котором нуждаются ВС Ирака, и в ходе переговоров Багдад может сформулировать конкретные запросы на военную технику российского производства.

"Учитывая, что иракский офицерский корпус хорошо знаком с советской и российской военной техникой, которая оптимально подходит для этого театра военных действий, Москва является одним из самых важнейших и надёжных партнеров Багдада в сфере ВТС", - сказал он.

В ЦАМТО пояснили, что Ирак придает приоритетное значение военно-техническому сотрудничеству с Россией, поскольку Москва, предоставляя те или системы оружия, гарантировано осуществляет их сервисное обслуживание и модернизацию на протяжении всего жизненного цикла (порядка 20-30 лет), не связывая при этом Багдад какими-либо односторонними политическими обязательствами. Говоря о платежеспособности иракской стороны, собеседник агентства подчеркнул, что эта нефтедобывающая страна обладает достаточными золотовалютными ресурсами, чтобы оплатить названные вооружения за счёт прямых взаиморасчетов.
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Корнет
Корнет-Э
Ми-17
Ми-28Н
Ми-35
Су-25
Т-90 "Владимир"
Т-90С
ТОС-1
Персоны
Шугаев Дмитрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.12 17:30
  • 3
После перехвата в Сирии Запад признал преимущество Су-35 перед F-22
  • 20.12 17:27
  • 1
"Мотовилихинские заводы" поставили первые машины комплекса "Торнадо-С" для ракетных войск
  • 20.12 17:26
  • 14
У триллионов есть два союзника — армия и флот
  • 20.12 17:13
  • 4
Шельф на троих
  • 20.12 17:07
  • 5
Сирийский опыт: В РФ разработали бронированный "Самум" с 23-мм пушкой
  • 20.12 16:38
  • 4
Источник: развертывание гиперзвуковых ракет "Циркон" на кораблях ВМФ включено в новую ГПВ
  • 20.12 16:25
  • 2
В США самый большой самолет в мире испытали на взлетной полосе
  • 20.12 16:16
  • 5
Первый полет нового американского конвертоплана Bell V-280 Valor
  • 20.12 16:02
  • 42
"Новатор 9М729" — русская ракета, сломавшая хребет договору РСМД?
  • 20.12 15:57
  • 3
Рубка на рубку
  • 20.12 15:48
  • 18
Cамолет Ан-124 «Руслан» - вершина достижений конструкторского бюро О.К. Антонова
  • 20.12 14:56
  • 2
Украинская "Целина" рухнула в Тихий океан
  • 20.12 14:39
  • 45
Россия и Запад остаются антагонистами
  • 20.12 14:38
  • 119
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 20.12 14:35
  • 4015
Оценка Советского периода в истории России.
другие обсуждаемые темы