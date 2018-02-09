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Россия готова к переговорам с США по борьбе с терроризмом, заявили в МИД

09.02.2018 РИА Новости 156 1
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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российская сторона готова к переговорам с Вашингтоном по наиболее актуальным вопросам контртерроризма, но навязываться не собирается, заявил в интервью РИА Новости высказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Мы неоднократно заявляли о готовности к переговорам с США по наиболее актуальным вопросам контртерроризма. Но мы никогда никому не навязывались", - сказал он, добавив, что "сотрудничество в этой области нашей стране нужно никак не больше, чем другим государствам".

По словам Сыромолотова, "у нас накоплен богатый, уникальный, успешный опыт, как силового противодействия терроризму, так и его профилактики".

"Многие иностранные партнеры обращаются к нам, к нашим военным и правоохранителям за содействием и получают необходимую помощь или консультацию", - отметил замглавы МИД России.

"Американцы же "стучатся" к нам только тогда, когда у них возникают срочные вопросы, когда речь идет о каких-то кризисных ситуациях. Обычные официальные и рабочие контакты с Россией для Вашингтона сейчас - практически табу", - сказал он.
08.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США

  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Военкор
226
№1
09.02.2018 05:51
Россия готова к переговорам с террористами по борьбе с терроризмом!
0
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