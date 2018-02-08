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Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре выполняет гособоронзаказ без задержек

09.02.2018 РИА Новости 326 0
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Сборка самолетов в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
Сборка самолетов в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 8 фев - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина" (КнААЗ) без задержек выполняет гособоронзаказ.

"У нас никаких проблем с Комсомольским авиационным заводом нет, за пять лет не было и, надеюсь, не будет. Они всегда в срок выполняют все свои обязательства перед министерством обороны", - сказал Борисов журналистам в четверг в ходе посещения завода.

По его словам, Минобороны ожидает ряд поставок от завода в 2018 году. "У нас по плану 10 самолетов Су-35, ремонт с модернизацией Су-27 до уровня СМ-3 - шесть самолётов", - заявил замминистра.
08.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-27
Су-35
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Гособоронзаказ

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