Boeing и Embraer ведут переговоры об СП по производству пассажирских самолетов - СМИ



Прототип регионального пассажирского самолета Embraer E190-E2 серии E-Jet E2 (регистрационный номер PT-ZEY).

Источник: Embraer Прототип регионального пассажирского самолета Embraer E190-E2 серии E-Jet E2 (регистрационный номер PT-ZEY).Источник: Embraer

Рио-де-Жанейро/Сингапур. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Бразильский авиастроительный концерн Embraer SA и американский Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, ведут переговоры о создании совместного предприятия в сфере производства пассажирских авиалайнеров.

По данным бразильских СМИ, Boeing может направить правительству Бразилии компромиссное предложение, согласно которому он получит 80-90% соответствующего подразделения Embraer. Такой подход исключает пересечение в сфере военных технологий, вызывавшее вопросы у властей.

Глава подразделения Embraer по выпуску пассажирских самолетов Джон Слэттери в ходе сингапурского авиасалона подтвердил CNBC, что компании ведут переговоры о структуре потенциального альянса. Окончательный вариант предложения пока не готов, но Boeing и Embraer проинформировали бразильскую фондовую биржу о ходе обсуждений.

Если сделка состоится, то Boeing станет лидером рынка небольших коммерческих самолетов на 70-130 мест, которые традиционно используют региональные авиакомпании.

Это - очередной этап в глобальной конкурентной войне между двумя гигантами отрасли - Boeing и Airbus SE. В октябре европейский аэрокосмический концерн и канадская Bombardier Inc. подписали соглашение о партнерстве с целью производства самолетов Bombardier C Series. Канадская компания занимает второе место в мире в сфере производства региональных самолетов.

Правительство Бразилии должно одобрить планы компаний, так как ему принадлежит "золотая акция" Embraer, которая дает возможность наложить вето на подобную сделку.

Embraer была создана в 1969 году с помощью правительства Бразилии. На момент приватизации в 1994 году компания была убыточной и имела долги объемом свыше $200 млн. В настоящее время компания занимает третье место в мире среди производителей коммерческих самолетов по объему выручки. Штат Embraer насчитывает около 18 тыс. человек. Наиболее известные модели ее лайнеров имеют от 70 до 100 посадочных мест. Новая модель E2 может перевозить до 140 пассажиров.

Самый маленький лайнер Boeing имеет около 130 посадочных мест.