Гранатометчики ВВО научились "обманывать" активную защиту танков



Военные учения.

Источник: rg.ru Военные учения.Источник: rg.ru

Гранатометчики соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приамурье, на учениях продемонстрировали новый способ преодолевать активную защиту танков.

Как сообщает пресс-служба округа, алгоритм действий заключается в следующем. Военнослужащие скрытно выдвигаются на необходимую дистанцию и производят два выстрела в одну и ту же точку на танке с интервалом в 1-3 секунды.

Активная защита бронированной машины реагирует на первый выстрел и блокирует его. А второй боеприпас поражает уже сам танк, оставшийся в этой точке без защиты.

Пресс-служба также сообщает, что это лишь один из разработанных алгоритмов преодоления активной защиты. В процессе учений отрабатывались и другие способы. В учениях участвовали 500 гранатометчиков, вооруженные боевыми системами РПГ-7 и АГС-17.

Стоит добавить, что автоматический станковый гранатомет АГС-17 "Пламя" калибром 30 миллиметров был разработан в ОКБ-16 и принят на вооружение в 1972 году.

Оружие оснащено оптическим прицелом для дальней стрельбы. В боекомплект входят 87 выстрелов различных модификаций. Максимальная дальность стрельбы составляет 1700 метров, зона сплошного поражения - семь метров.

Дмитрий Григорьев