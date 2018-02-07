Гранатометчики ВВО научились "обманывать" активную защиту танков
|
|
Военные учения.
Источник: rg.ru
Гранатометчики соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приамурье, на учениях продемонстрировали новый способ преодолевать активную защиту танков.
Как сообщает пресс-служба округа, алгоритм действий заключается в следующем. Военнослужащие скрытно выдвигаются на необходимую дистанцию и производят два выстрела в одну и ту же точку на танке с интервалом в 1-3 секунды.
Активная защита бронированной машины реагирует на первый выстрел и блокирует его. А второй боеприпас поражает уже сам танк, оставшийся в этой точке без защиты.
Пресс-служба также сообщает, что это лишь один из разработанных алгоритмов преодоления активной защиты. В процессе учений отрабатывались и другие способы. В учениях участвовали 500 гранатометчиков, вооруженные боевыми системами РПГ-7 и АГС-17.
Стоит добавить, что автоматический станковый гранатомет АГС-17 "Пламя" калибром 30 миллиметров был разработан в ОКБ-16 и принят на вооружение в 1972 году.
Оружие оснащено оптическим прицелом для дальней стрельбы. В боекомплект входят 87 выстрелов различных модификаций. Максимальная дальность стрельбы составляет 1700 метров, зона сплошного поражения - семь метров.
Дмитрий Григорьев
|
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.02.2018 Гранатометчики ВВО освоили новый способ уничтожения бронетехники
02.10.2017 На учениях "Дружба-2017" военные провели стрельбы из гранатометов "Пламя"
16.06.2017 Снайперы и гранатометчики ЗВО приступили к боевым стрельбам на новейшем мишенном комплексе на полигоне "Алабино"
14.03.2017 Мотострелки ЮВО приступили к учениям в Астраханской области
01.09.2016 Мотострелки ЮВО из Чечни и Ингушетии проводят тактические учения на полигоне в Ставрополье
02.10.2015 «Кронштадт Технологии» на Дне инноваций Минобороны РФ продемонстрирует уникальный мультимедийный тренажер стрелкового оружия и средств ближнего боя
06.02.2015 Новые модульные комплексы стрельбищного оборудования опробуют на учениях военные ЮВО
24.03.2014 Российская армия должна стать более гибкой и лучше оснащенной