Роскосмос в 2019-2020 годах может заказать две ракеты "Ангара-1.2" для запуска шести спутников "Гонец-М"



РН "Ангара".

Источник: topwar.ru РН "Ангара".Источник: topwar.ru

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Заказ на строительство двух ракет-носителей "Ангара" для запуска спутников "Гонец-М" с Плесецка может быть размещен в 2019-2020 годах, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Впервые заказ на две ракеты-носителя "Ангара-1.2" может быть размещен непосредственно Роскосмосом в 2019-2020 годах. Ранее ракеты такого типа заказывало министерство обороны, а также "Центр им.Хруничева" по контракту с партнерами из Южной Кореи", - сказал источник.

По его словам, "обе ракеты предназначены для выведения на орбиту шести спутников "Гонец-М", предположительно в 2021-2022 годах".

Между тем очередной запуск космических аппаратов "Гонец-М" с Плесецка запланирован во второй половине 2018 года.

"Очередная тройка космических аппаратов "Гонец-М" будет запущена в третьем-четвертом квартале при помощи ракеты-носителя "Рокот" с разгонным блоком "Бриз-КМ". Затем планируются еще два запуска при помощи ракет "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", - сказал он.

"Гонец" - российская многофункциональная система персональной спутниковой связи (МСПСС), построенная на базе низкоорбитальных космических аппаратов. Назначением системы является оказание услуг связи в глобальном масштабе. Система разрабатывается по заказу Федерального космического агентства России. Головным разработчиком является АО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва", оператором и эксплуатирующей организацией - АО "Спутниковая система Гонец".