Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Роскосмос в 2019-2020 годах может заказать две ракеты "Ангара-1.2" для запуска шести спутников "Гонец-М"

07.02.2018 Интерфакс-АВН 240 0
0
Понравилась новость?
 0
РН "Ангара"
РН "Ангара".
Источник: topwar.ru

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Заказ на строительство двух ракет-носителей "Ангара" для запуска спутников "Гонец-М" с Плесецка может быть размещен в 2019-2020 годах, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Впервые заказ на две ракеты-носителя "Ангара-1.2" может быть размещен непосредственно Роскосмосом в 2019-2020 годах. Ранее ракеты такого типа заказывало министерство обороны, а также "Центр им.Хруничева" по контракту с партнерами из Южной Кореи", - сказал источник.

По его словам, "обе ракеты предназначены для выведения на орбиту шести спутников "Гонец-М", предположительно в 2021-2022 годах".

Между тем очередной запуск космических аппаратов "Гонец-М" с Плесецка запланирован во второй половине 2018 года.

"Очередная тройка космических аппаратов "Гонец-М" будет запущена в третьем-четвертом квартале при помощи ракеты-носителя "Рокот" с разгонным блоком "Бриз-КМ". Затем планируются еще два запуска при помощи ракет "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", - сказал он.

"Гонец" - российская многофункциональная система персональной спутниковой связи (МСПСС), построенная на базе низкоорбитальных космических аппаратов. Назначением системы является оказание услуг связи в глобальном масштабе. Система разрабатывается по заказу Федерального космического агентства России. Головным разработчиком является АО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва", оператором и эксплуатирующей организацией - АО "Спутниковая система Гонец".
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Южная Корея
Продукция
Ангара
Бриз-М
Гонец-М
Рокот
Фрегат РБ
Компании
ГКНПЦ Хруничева
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
Союз-2 РН

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.02 12:21
  • 16
Подстава над Идлибом
  • 07.02 12:19
  • 5
Производитель боеприпасов "Прибор" наладит выпуск мини-пивоварен
  • 07.02 12:15
  • 49
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 07.02 12:14
  • 8
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
  • 07.02 11:55
  • 7
Германия и Китай лишили Россию ракетных кораблей
  • 07.02 11:15
  • 8
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 07.02 11:02
  • 461
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 07.02 10:56
  • 96
Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
  • 07.02 10:47
  • 181
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 07.02 10:45
  • 6
Минобороны намерено закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках новой ГПВ
  • 07.02 10:41
  • 3
Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
  • 07.02 10:37
  • 2
Российским военным надо запретить личные гаджеты, считает эксперт
  • 07.02 10:14
  • 28
"Грачам" прописали высоту
  • 07.02 10:08
  • 7
Каждому свое
  • 07.02 09:59
  • 2
Глава НПО машиностроения: Российские военные заинтересовались ракетой "БраМос"
другие обсуждаемые темы