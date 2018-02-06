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Ростех рассчитывает закрыть сделку по продаже 26% акций "Калашникова" до конца I квартала

07.02.2018 ТАСС 373 0
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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник: Станислав Залесов / Коммерсантъ

Финансовые расчеты, по словам главы госкорпорации, могут осуществиться и позднее

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сделка по продаже пакета 26% акций концерна "Калашников" может быть завершена до конца первого квартала 2018 года, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Все решения есть, я надеюсь, что до конца первого квартала мы решение окончательное примем. По крайней мере, сделка будет подписана, а расчеты - это уже вопрос договоренностей", - сказал Чемезов.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" планирует в начале следующего года продать 26-процентную долю (26% минус одна акция) в концерне "Калашников". Покупателями выступят гендиректор "Калашникова" Алексей Криворучко и "Транскомплектхолдинг", контролирующие 49% акций концерна.

Отвечая на вопрос о дальнейшей структуре капитала "Калашникова", Чемезов отметил, что "владельцем будет Криворучко".

Правительство выпустило распоряжение о продаже пакета в размере 26% минус одна акция концерна "Калашников". С учетом этого пакета, в случае получения необходимых одобрений, доля частного капитала в концерне может быть увеличена до 75% минус 1 акция, при этом госкорпорация сохранит за собой блокирующий пакет в размере 25% плюс 1 акция.

Ранее планировалось продать пакет концерна "Калашников" в размере 26% минус 1 акция частным акционерам - Андрею Бокареву (президент и совладелец "Трансмашхолдинга") и Алексею Криворучко, однако стало известно, что Бокарев и Искандер Махмудов выходят из предприятия и продают свои доли. Источник ТАСС сообщал, что Криворучко может стать покупателем долей Бокарева и Махмудова.
06.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Концерн Калашников
Ростех
Персоны
Криворучко Алексей
Чемезов Сергей

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