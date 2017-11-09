Свободное ношение оружия



Холдинг "Высокоточные комплексы".

Источник: Артем Сизов/«Газета.Ru» Холдинг "Высокоточные комплексы".Источник: Артем Сизов/«Газета.Ru»

В России продолжится продажа оборонных заводов в частные руки

В 2000-е годы российская оборонка, после распада СССР частично расползшаяся по частным рукам, была собрана в мощные государственные холдинги. Однако на этом история частного капитала в военном производстве не закончилась, а только началась: один из монстров отечественной оборонной отрасли, госкорпорация "Ростех", последовательно движется к продаже своих активов в руки частных инвесторов.

Высокоточная приватизация

Пресс-служба "Ростеха" утром 7 ноября распространила сообщение о том, что госкорпорация готова продать 49% акций холдинга "Высокоточные комплексы" частным инвесторам.

"Частно-государственное партнерство обеспечит существенные инвестиции в развитие производственно-технологической базы, в создание передовых видов вооружений и новых гражданских продуктов. В числе ожидаемых эффектов - расширение технологических возможностей компании, диверсификация производства, качественное улучшение производственных и сбытовых процессов, расширение продуктового ряда и в результате - усиление позиций холдинга на рынках продукции военного и гражданского назначения", - пояснили в "Ростехе".

В качестве дополнительного условия указано, что компания-инвестор должна на 100% принадлежать российским резидентам.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на источники в отрасли, что основной претендент на 49% "Высокоточных комплексов" (пакет оценивается минимум в 80 млрд рублей) - Андрей Бокарев ("Трансмашхолдинг"), ранее уже участвовавший в приватизации оборонных активов "Ростеха". В апреле 2017 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов уже намекал на возможное наращивание присутствия Бокарева в военной промышленности, подчеркнув, что речь идет о производствах, связанных с "высокоточным оружием".

НПО "Высокоточные комплексы" - ростеховский холдинг, созданный в 2009 году. Объединяет целый ряд разработчиков и производителей высокоточного стрелково-пушечного и ракетного вооружения. Среди них: тульское КБ приборостроения (зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", противотанковые комплексы "Корнет" и "Метис", ракеты "Гермес"), коломенское КБ машиностроения (ракетные комплексы "Искандер-М", противотанковые ракеты "Хризантема" и "Атака", переносные зенитные комплексы "Игла" и "Верба"), КБ точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана (зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Палаш" и "Пальма", зенитные комплексы "Стрела-10" и "Сосна").

Также в холдинг включен тульский оружейный кластер: ТОЗ, Туламашзавод и Тульский патронный завод. Общая выручка "Высокоточных комплексов" в 2016-м составила 132,5 млрд рублей, чистая прибыль - 15,8 млрд рублей.

Вынося из избы

История приватизации активов "Ростеха" тянется уже давно. Госкорпорация изначально создавалась как "оператор развития", то есть, если выражаться грубо, как мешок с плохими государственными активами, которые надлежало за счет ряда работающих подразделений "накормить", очистить от долгов и собрать в профильные отраслевые холдинги, приставив к систематической работе. И наконец начать запускать туда частный капитал.

Но начали не с проблемных производств, а с чемпионов по внутренней и экспортной выручке. Первым проектом в области разгосударствления оборонки должно было стать IPO корпорации "Вертолеты России". В 2011 году на Лондонской бирже предполагалось разместить до 30% акций приблизительно на $500 млн. Однако IPO не состоялось, как утверждают в "Ростехе", - из-за невысокого спроса западных инвесторов на бумаги.

В 2013 году "Ростех" пытался привлечь в качестве инвестора-"стратега" компанию AgustaWestland (вертолетостроительную "дочку" итальянской корпорации Finmeccanica). Результатом этих переговоров стала лицензионная сборка вертолетов AW139 в России, а вот акции так и не продали.

Сейчас в силу сложившейся международной обстановки и дрейфа приоритетов российского руководства вопрос с открытым IPO холдинга на западных площадках утратил актуальность.

Зато вырос интерес со стороны внутренних игроков и инвесторов из Азии. В феврале 2017 года "Ростех" подписал соглашение с Российским фондом прямых инвестиций и инвестиционным фондом Mubadala о продаже 12% акций холдинга за $300 млн. Еще 13% из намеченного к продаже пакета акций "Вертолетов России" могут быть докуплены позднее, в том числе инвесторами из Индии.

Mubadala - инвестиционный фонд, учрежденный правительством эмирата Абу-Даби (ОАЭ), управляет активами почти на $127 млрд. В прессе проскальзывали предположения, что его сотрудничество с российской оборонкой носит куда более глубокий характер. В частности, фонд называли среди основных интересантов гипотетического проекта по совместной разработке Россией и Эмиратами истребителя пятого поколения.

Оставаясь на господствующих высотах

С некоторых пор "Ростех" в своей стратегии управления активами отказался от схем типа IPO и начал опираться на доверенных бизнесменов, которым могут передаваться в том числе и контрольные пакеты ростеховских холдингов. Госкорпорация намерена оставлять за собой лишь стратегические позиции в виде блокирующих пакетов, передавая до 75% акционерного капитала и всю полноту оперативного управления в руки частных инвесторов.

Первым по этой модели был приватизирован концерн "Калашников", сформированный в 2013 году в ходе оздоровления "Ижмаша", находившегося в тяжелом финансовом состоянии. В сентябре 2013 года 49% акций концерна были проданы за 1,3 млрд рублей двум инвесторам - совладельцам "Трансмашхолдинга" - Алексею Криворучко и Андрею Бокареву. Соглашение включало обязательство вложить в уставный капитал компании еще 1,2 млрд рублей за два года и погасить долги.

В 2015 году в консорциум вошел Искандер Махмудов (хозяин Уральской горно-металлургической компании, еще один акционер "Трансмашхолдинга"). В феврале 2017 года "Ростех" одобрил предполагаемую продажу половины своей оставшейся доли в "Калашникове" группе Криворучко-Бокарева-Махмудова. Госкорпорация сохранит за собой блокирующий пакет концерна, а частники получат "75% без одной акции".

Еще в мае 2015 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что поэтапная приватизация "Калашникова" станет моделью для последующей передачи активов "Ростеха" в частные руки. В 2017 году наметились возможные направления реализации этой стратегии.

Те же и оборонка

В сентябре 2017 года "Ведомости" сообщили, что "Ростех" намерен продать контрольный пакет холдинга "Технодинамика", выпускающего авиационные агрегаты и оборудование (бортовые системы электроснабжения, вспомогательные силовые установки, гидросистемы, шасси, кислородное оборудование и пр.). Выручка холдинга в 2016 году составила 25,2 млрд рублей, чистая прибыль - 681 млн рублей. По оценкам аналитиков, выручка холдинга за 2017 год может существенно вырасти - до 42 млрд рублей.

Покупателем "Технодинамики" должна выступить группа компаний "Динамика", также выпускающая различное авиаоборудование (в том числе тренажеры). Основной владелец - хозяин НК-банка Виктор Григорьев, бывший функционер советского Госкомитета по вычислительной технике и информатике. С 1993 года он был одним из топ-менеджеров и совладельцев группы "Каскол", владевшей рядом оборонных и машиностроительных предприятий России. С 2005 года входил в руководство компании "Оборонпром", впоследствии сыгравшей одну из ключевых ролей в реструктуризации вертолетных активов, передаваемых "Ростеху" (тогда еще "Ростехнологиям"), и представлял интересы госкорпорации в советах директоров ряда оборонных заводов.

"Ростех" прокомментировал эти сообщения так: в планах госкорпорации - создание "крупнейшей национальной компании в области разработки и производства авиационных агрегатов" совместно с "Динамикой", которая выступит стратегическим инвестором.

Еще ранее, в августе 2017 года, "Коммерсант" сообщил, что "Ростех" готовится продать контрольный пакет концерна "Созвездие" консорциуму частных акционеров, составленному из уже известных нам персон: Алексея Криворучко и Виктора Григорьева. По сведениям источников газеты, инвесторам может отойти 51% акций концерна, выпускающего системы связи, автоматизации и управления, а также средства радиоэлектронной борьбы по заказу российских военных (выручка в 2016 году - 17,7 млрд рублей, чистая прибыль - 1,54 млрд рублей). Главный "долгострой" концерна "Созвездие" и его ключевой проект оборонного назначения - единая система управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), автоматизированная сетецентрическая система управления войсками для уровня бригады и ниже.

С 2016 года среди ростеховских холдингов, для которых ищут стратегического инвестора, назывались также концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) и "Швабе". КРЭТ в 2016 году получил 123,7 млрд рублей выручки при чистой прибыли 13,7 млрд рублей; основная продукция - авионика, аппаратура госопознавания и средства радиоэлектронной борьбы. "Швабе" выпускает оптико-электронную и медицинскую технику, выручка в 2016 году - 54,4 млрд рублей, чистая прибыль - 3,77 млрд рублей.

Шлифовка рынка под контролем

На приведенных нами примерах видна многоуровневая схема страховки "Ростеха" от рисков, связанных с приватизацией. Миноритарные доли иностранных инвесторов в "Вертолетах России" - это один слой, основное назначение которого в создании дополнительной системы регионального лоббирования. При этом допуск иностранных инвесторов осуществляется точечно, в максимально открытые с рыночной точки зрения ниши с большой долей экспорта и гражданской продукции.

При этом появление иностранных собственников в капитале концернов, оперирующих критически важными технологиями, неоднократно исключалось руководством "Ростеха". В частности, это особо касалось концерна КРЭТ, в компетенцию которого входит дорогостоящая и чрезвычайно важная задача разработки и производства защищенных средств информационного обмена для систем государственного опознавания военной техники.

Роль российских инвесторов, чье юридическое "происхождение" строго контролируется, сводится к мотивированному повышению стандартов управления холдингами и развитию их коммерческой базы. Одновременно это должно привести к формированию пояса вспомогательных и обслуживающих частных производств, включенных в контур оборонной отрасли.

Дополнительно через приватизацию "Ростех" решает задачу наращивания выпуска конкурентоспособной гражданской продукции на оборонных заводах. Руководство страны поставило задачу довести к 2030 году долю гражданского выпуска на оборонных предприятиях до 50% в целом по стране. Конкретно "Ростех" в своей стратегии собирается добиться такой доли для своих заводов уже к 2025 году.

Практика постсоветской конверсии оборонки и управления крупными государственными холдингами в 2000-е годы показывает, что наемный директорат подобных структур нередко озадачен лишь отчетностью по крупным госзаказам и самостоятельно мало что делает для развития гражданского сегмента продукции. Включение стандартной капиталистической мотивации при многоуровневом контроле государства за оборонкой предположительно должно помочь в "огражданивании" отрасли, которое пока что развивается очень неравномерно.

Константин Богданов