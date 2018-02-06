

Здание судостроительного комплекса Звезда в Большом Камне в Приморье. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Здание судостроительного комплекса Звезда в Большом Камне в Приморье. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 6 фев - РИА Новости. Дальневосточный завод "Звезда" получит новые заказы Минобороны РФ, сообщил замглавы военного ведомства Юрий Борисов.

"Министерство обороны серьёзно рассматривает вопрос дозагрузки завода, в том числе заказами на суда вспомогательного флота", - сказал Борисов журналистам во вторник в ходе посещения завода.

"Как вы знаете, дальневосточный завод "Звезда" является ведущим предприятием по ремонту и строительству судов для Тихоокеанского флота. Мы обсудили программу 2017 года, планы на ближайшее время. Надо констатировать, что после перехода завода под контроль "Роснефти" ситуация стабилизировалась", - отметил Борисов.

По его словам, на предприятии создано уникальное производство, которое позволит перерабатывать до 35 тысяч тонн железа в год. "Это очень важный показатель, качество за счёт внедрения новых технологий просто уникальное", - сообщил Борисов.

По его словам, в то же время у предприятия есть задолженность из-за задержек с документацией. "Образовалась дебиторская задолженность, мы рассчитываем, что к концу первого квартала эта сумма в 7 миллиардов рублей будет погашена", - заявил замминистра.