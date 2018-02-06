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Более 12 тыс. военнослужащих промаршируют по Красной площади на Параде Победы

07.02.2018 ТАСС 282 0
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

В Минобороны отметили, что военнослужащие уже приступили к тренировкам пеших парадных расчетов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Более 12 тыс. военнослужащих пройдут в составе пеших расчетов на Параде Победы на Красной площади в Москве в этом году. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.

"В более чем 40 военных гарнизонах, учебных заведениях и воинских частях от Саратова до Калининграда, от Североморска до Севастополя военнослужащие Министерства обороны Российской Федерации, представители других силовых ведомств, приступили к тренировкам пеших парадных расчетов, которые примут участие в военном параде 9 мая 2018 года в Москве, в честь 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Всего в составе пеших парадных расчетов задействовано более 12 тыс. военнослужащих", - сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, в состав парадных расчетов вошли слушатели и курсанты военно-учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, военнослужащие Сухопутных войск, Военно-морского флота, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, представители Федеральной службы войск Национальной гвардии и Федеральной службы безопасности России, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

"В настоящее время проходит индивидуальный отбор военнослужащих и их индивидуальная подготовка, а также строевое слаживание парадных коробок в составе шеренг и знаменных групп. В начале марта парадные расчеты прибудут в Москву и будут размещены на территориях воинских частей Московского гарнизона, чтобы в последующем приступить к совместным тренировкам на парадной площадке Алабино. Традиционно тренировки будут проходить три раза в неделю и завершатся ночными тренировками и генеральной репетицией на Красной площади", - рассказали в военном ведомстве.

При этом курсанты МЧС России отсутствуют в перечне участников Парада Победы на Красной площади в Москве в этом году. Традиционно они принимали участие в параде.
06.02.2018
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принадлежат ТАСС
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