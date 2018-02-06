"Вертолеты России" на Singapore Airshow-2018 планируют подписать соглашения на послепродажное обслуживание с Таиландом и Камбоджей



Церемония передачи Ми-17 ВВС Таиланда. Март 2011г.

Источник: thaiarmedforce.com Церемония передачи Ми-17 ВВС Таиланда. Март 2011г.Источник: thaiarmedforce.com

ЦАМТО, 6 февраля. Холдинг "Вертолеты России" в рамках выставки Singapore Airshow-2018 планирует подписать соглашения на послепродажное обслуживание с компаниями из Таиланда и Камбоджи.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам глава холдинга Андрей Богинский.

"На выставке мы предполагаем заключение нескольких контрактов на послепродажное обслуживание наших вертолетов. Планируем подписание соглашений на послепродажное обслуживание с компаниями из Таиланда и Камбоджи. Продолжаем работу во Вьетнаме и Китае", – сказал А.Богинский.

По его словам, можно ожидать, что в ближайшее время могут быть подписаны соглашения по поддержке техники с рядом других стран Юго-Восточной Азии, передает "РИА Новости".