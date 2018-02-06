"Вертолеты России" на Singapore Airshow-2018 планируют подписать соглашения на послепродажное обслуживание с Таиландом и Камбоджей
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Церемония передачи Ми-17 ВВС Таиланда. Март 2011г.
Источник: thaiarmedforce.com
ЦАМТО, 6 февраля. Холдинг "Вертолеты России" в рамках выставки Singapore Airshow-2018 планирует подписать соглашения на послепродажное обслуживание с компаниями из Таиланда и Камбоджи.
Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам глава холдинга Андрей Богинский.
"На выставке мы предполагаем заключение нескольких контрактов на послепродажное обслуживание наших вертолетов. Планируем подписание соглашений на послепродажное обслуживание с компаниями из Таиланда и Камбоджи. Продолжаем работу во Вьетнаме и Китае", – сказал А.Богинский.
По его словам, можно ожидать, что в ближайшее время могут быть подписаны соглашения по поддержке техники с рядом других стран Юго-Восточной Азии, передает "РИА Новости".
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06.02.2018
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