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"Вертолеты России" на Singapore Airshow-2018 планируют подписать соглашения на послепродажное обслуживание с Таиландом и Камбоджей

07.02.2018 ЦАМТО 154 0
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Ми-17 ВВС Таиланда
Церемония передачи Ми-17 ВВС Таиланда. Март 2011г.
Источник: thaiarmedforce.com

ЦАМТО, 6 февраля. Холдинг "Вертолеты России" в рамках выставки Singapore Airshow-2018 планирует подписать соглашения на послепродажное обслуживание с компаниями из Таиланда и Камбоджи.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам глава холдинга Андрей Богинский.

"На выставке мы предполагаем заключение нескольких контрактов на послепродажное обслуживание наших вертолетов. Планируем подписание соглашений на послепродажное обслуживание с компаниями из Таиланда и Камбоджи. Продолжаем работу во Вьетнаме и Китае", – сказал А.Богинский.

По его словам, можно ожидать, что в ближайшее время могут быть подписаны соглашения по поддержке техники с рядом других стран Юго-Восточной Азии, передает "РИА Новости".
06.02.2018
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Вьетнам
Камбоджа
Китай
Россия
Таиланд
Компании
Вертолеты России

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