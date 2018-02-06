Гендиректор НПО "Прибор": война в Сирии повлияла на рост спроса на боеприпасы
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Юрий Александрович Набоков.
Источник: http://militarypribor.ru/
При этом Юрий Набоков отметил, что финансовые показатели предприятия "вряд ли напрямую связаны с операцией в Сирии"
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Операция в Сирии поспособствовала увеличению объемов закупок боеприпасов для малокалиберной артиллерии. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор АО "НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") Юрий Набоков.
"Боеприпасы заказывали и до операции в Сирии. Есть некоторая активизация на внешнем рынке, но пока это на уровне заявок. Вряд ли наши финансовые показатели напрямую связаны с операцией в Сирии. Но, безусловно, нельзя сказать, что она никак не повлияла на увеличение заказов", - сказал Набоков.
По его словам, все так или иначе связано с войной. "Если где-то идут боевые действия, то, соответственно, там расходуется запас боеприпасов, который нужно пополнять. Все страны, которые принимают участие в каких-либо конфликтах, вынуждены восполнять арсеналы, которые пустеют в связи с проведением боевых операций. Поэтому мы ожидаем рост заказов и в этом году", - отметил собеседник агентства.
Ранее гендиректор "Техмаша" Владимир Лепин сообщил, что концерн увеличил производство боеприпасов для российской армии. По его словам, это связано с тем, что в соответствии с госпрограммой вооружения до 2027 года увеличилось количество закупаемой новой техники.
Операция Воздушно-космических сил в Сирии началась в сентябре 2015 года, а о ее завершении было объявлено в декабре 2017 года. По заявлению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, выступившего на военно-практической конференции по итогам операции в Сирии, за время операции экипажи Воздушно-космических сил России успешно выполнили 34 тыс. 561 боевой вылет. Министр обороны отметил высокую эффективность, которую показали дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, а также самолеты оперативно-тактической авиации Су-24М, Су-34 и Су-35С.
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06.02.2018
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